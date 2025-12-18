　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

茶行拿下國防部標案！老闆自爆「我是人頭」　張啓楷：反常必有妖

▲▼民眾黨立法院黨團召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，立委張啟楷、黃珊珊、麥玉珍、林憶君出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委張啓楷。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委王鴻薇踢爆室內裝修公司得標國防部炸藥採購案後，日前又再爆料高雄資本額僅10萬的鴻璋茶業，標到國防部好幾個包含資安、電腦設備維護案，負責人受訪時還自爆，沒有派人去開標「就打電話來我們標到了」。對此，民眾黨立委張啓楷質疑，「事出反常必有妖」。

張啓楷17日在政論節目《新庶民大頭家》表示，國防部的標案非常重要，所有的標案，業者一定要有實績，這牽涉到品質和安全問題，甚至茶行負責人都承認「我就是一個人頭」，讓人質疑國防部的審查機制，「而立委在問顧立雄時，他說只要沒有外洩、資格符合就好」，完全忽視資安風險。

張啓楷接著談到室內裝修公司「福麥」得標炸藥採購案事件，作為一家室內裝修公司，福麥不僅缺乏相關經驗，其資本額更低得驚人。他痛斥，炸藥不僅要符合標準，更需按時履約，若違約或解約，僅靠扣保證金根本不足以彌補國防建軍進度受阻的損失，但國防部竟以「資格符合即可」為由替得標廠商掩蓋，直呼「反常必有妖」。

▲▼立法院國防外交委員會邀國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄專報「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析」。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

室內裝修公司得標國防採購案　顧立雄：我們國防部絕對禁得起檢驗

顧立雄15日上午到立法院進行報告並備詢，他會前受訪時表示，除了軍備局以外，國內廠商沒有自製產能的火藥、原物料等要從國外進口的這些案件，國防部往前溯查20年，全部都採公開招標，20年來沒有任何改變，沒有任何一家公司量身訂做，都是採公開招標的程序，資格也都是維持如此。

顧立雄說，廠商在招標階段願意來投標，就要繳交押標金，是預算金額的3%，得標後還要繳交預算金額5%作為履約保證金，廠商一旦無法履約，就會面臨被解約、沒收履約保證金，且還要停權。

顧立雄憤怒說，「我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！那這樣我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎」、「那我們需要設立什麼其他的門檻呢？我們設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」

「我們國防部絕對禁得起檢驗。」顧立雄強調，他在這裡也要再次呼籲，所有這些願意參與國防工業的這個廠商，有能力來幫忙取得相關需要的重要原物料廠商，大家都一直持續努力，「為我們這份攸關國家安全的工作，大家來繼續努力，我在這邊誠摯的呼籲」。

12/16 全台詐欺最新數據

461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

找到人了！三重MiniCooper男2度輾狗
她「雙手搓臉」聲援柯文哲！　粉專轟白痴
台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

國防部招標爭議炸藥採購資安風險顧立雄

