　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲感謝黃國昌勇於承擔　讚黃主席改變民眾黨有功勞

▲▼柯文哲土城十講第二講。（圖／截自柯文哲YouTube）

▲柯文哲土城十講第二講。（圖／截自柯文哲YouTube）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲目前雖官司纏身，近期密集開庭審理，但他仍照規劃推出「土城十講」系列節目。在第二講中，柯文哲談到，要感謝黃國昌在他最危險的時候出來承擔，「要不然的話，可能在我進修那一年，民眾黨大概就從地球上消失」。另外，柯還說，上街頭是民眾黨很不習慣的事，「人家說第一次看到，民眾黨會上街頭，我說那黃國昌的功勞啊」。

柯文哲說，因為敝人在土城看守所失去了空間的自由，但是多了很多時間的自由，所以我就讀了很多書。但柯問黃國昌，最近有讀什麼書嗎？黃說，讀最多的應該就是你的起訴書；柯則說，「你哪壺不開提哪壺，我每次翻一翻就讀不下去」，黃也認同，並說，讀起訴書的時候有感覺，現在是在讀科幻小說嗎？還是在讀故事書？但那本起訴書可以吐槽的點太多了，「未來可以想想看，它在中華民國的司法改革史上，一定會留下重要的一頁」。

接著柯文哲談到《松下幸之助實踐經營哲學》一書，當初松下幸之助花了80多億興辦政經塾，每年還要6億維持運作，如今，日本前後任首相野田佳彥、高市早苗都曾唸過此校，更不用說還有十幾名日本國會議員出身自此。

黃國昌說，民眾黨最重要的事情就是人才，「政治的核心在執行力，而政治最重要的基礎在人才，你要有人才才能規劃願景，更重要的事情，任何政治上面的事務要執行，也必須要有足夠的人才去執行」。民眾黨所面對的問題，是人才太少，即便黨內人才匯聚後，仍遠遠不夠。

黃國昌說，柯文哲過去用常任文官的概念栽培黨內人才，每個部門、每個層級的薪資待遇全部都透明，這一次是民眾黨的二任的委員，黨團幹部留職率很高，這就是人才的累積，這對民眾黨未來發展非常重要，因為當你有好的制度才能夠把人留下來。

另外，柯文哲也像黃國昌致謝，如果挑出來當leader、當領導，承擔是一個很重要的因素，「我覺得你做一個leader最大的優點就是，你會承擔」，因為政治人物常常會趨吉避凶就，會算好處，這個沒好處、那好處的就搶著上去，或是會有傷的就不太願意做，「其實也不叫趨吉避凶，趨吉避凶是好聽啦，其實簡單講就是太會算了」。

柯文哲說，承擔是領袖最大的優點，「我覺得你在我最危險的時候出來承擔，這是我們要感謝你的地方」，要不然的話，可能在他進修那一年，民眾黨大概就從地球上消失。

另外，柯文哲還說，黃國昌還有一點，對民眾黨也有互補的作用，因為以前他自己在當黨主席的時候，大家都是文人，都是嘴巴說說、文章寫一寫，「老實講，上街頭是我們很不習慣的事，人家說第一次看到，民眾黨會上街頭，我說那黃國昌的功勞啊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台都淋雨一張圖看「紅爆雨」熱區！下波變冷時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙城論壇行程曝光　蔣萬安兩天快閃上海、28日與台商座談

柯文哲感謝黃國昌勇於承擔　讚黃主席改變民眾黨有功勞

財政部曝「普發現金」最新情況　1領取管道佔41%最多人使用

茶行拿下國防部標案！老闆自爆「我是人頭」　張啓楷：反常必有妖

張雪如「雙手搓臉」聲援柯文哲！粉專轟白痴：亞斯不愛陌生人碰觸

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受：研議救濟方式

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

林奕華未列席說明索資爭議　北市議會民政委員會停審預算

立院延會至1/31無縫接軌下會期　協商15分鐘就破局最快明表決

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

明天雨區擴大「全台濕答答」　周末又有東北季風

國安法修法重罰鼓吹戰爭言論者！　張惇涵「不容許危害國家者存在」

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

雙城論壇行程曝光　蔣萬安兩天快閃上海、28日與台商座談

柯文哲感謝黃國昌勇於承擔　讚黃主席改變民眾黨有功勞

財政部曝「普發現金」最新情況　1領取管道佔41%最多人使用

茶行拿下國防部標案！老闆自爆「我是人頭」　張啓楷：反常必有妖

張雪如「雙手搓臉」聲援柯文哲！粉專轟白痴：亞斯不愛陌生人碰觸

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受：研議救濟方式

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

林奕華未列席說明索資爭議　北市議會民政委員會停審預算

立院延會至1/31無縫接軌下會期　協商15分鐘就破局最快明表決

AI及HPC推動ABF設備需求　長廣預計明年一月上市

「聖誕星願」送暖首登仁愛鄉　宋逸民、林道遠參與添星光

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道　降落航班「0呎復飛」

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

國外網購包裹全面預先委任制　網點「2產業」酸：連自己人都打

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

政治熱門新聞

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

張雪如雙手搓臉聲援柯文哲！粉專轟白痴

川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器！

財政部曝「普發現金」最新情況

柯文哲感謝黃國昌勇於承擔　讚黃主席改變民眾黨有功勞

雙城論壇行程曝光　蔣萬安兩天快閃上海、28日與台商座談

遭綠營拿來對比高虹安案　童仲彥嗆別再操作：關就關了

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

爆6.1億監偵無人機「像極了大疆」　藍疑有國安疑慮要國防部說明

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受

彈劾賴清德要件一次看懂！　藍白解決2道障礙就有機會

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老師「大便都浮在水上」確診癌王　靠1關鍵活20年

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

信義警涉包庇鍾文智15人被約談

明年元旦4交通新制　滿70歲「自願繳回駕照」2年最高領3.6萬元

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面