柯文哲感謝黃國昌勇於承擔　讚黃主席改變民眾黨有功勞

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲目前雖官司纏身，近期密集開庭審理，但他仍照規劃推出「土城十講」系列節目。在第二講中，柯文哲談到，要感謝黃國昌在他最危險的時候出來承擔，「要不然的話，可能在我進修那一年，民眾黨大概就從地球上消失」。另外，柯還說，上街頭是民眾黨很不習慣的事，「人家說第一次看到，民眾黨會上街頭，我說那黃國昌的功勞啊」。

柯文哲說，因為敝人在土城看守所失去了空間的自由，但是多了很多時間的自由，所以我就讀了很多書。但柯問黃國昌，最近有讀什麼書嗎？黃說，讀最多的應該就是你的起訴書；柯則說，「你哪壺不開提哪壺，我每次翻一翻就讀不下去」，黃也認同，並說，讀起訴書的時候有感覺，現在是在讀科幻小說嗎？還是在讀故事書？但那本起訴書可以吐槽的點太多了，「未來可以想想看，它在中華民國的司法改革史上，一定會留下重要的一頁」。

接著柯文哲談到《松下幸之助實踐經營哲學》一書，當初松下幸之助花了80多億興辦政經塾，每年還要6億維持運作，如今，日本前後任首相野田佳彥、高市早苗都曾唸過此校，更不用說還有十幾名日本國會議員出身自此。

黃國昌說，民眾黨最重要的事情就是人才，「政治的核心在執行力，而政治最重要的基礎在人才，你要有人才才能規劃願景，更重要的事情，任何政治上面的事務要執行，也必須要有足夠的人才去執行」。民眾黨所面對的問題，是人才太少，即便黨內人才匯聚後，仍遠遠不夠。

黃國昌說，柯文哲過去用常任文官的概念栽培黨內人才，每個部門、每個層級的薪資待遇全部都透明，這一次是民眾黨的二任的委員，黨團幹部留職率很高，這就是人才的累積，這對民眾黨未來發展非常重要，因為當你有好的制度才能夠把人留下來。

另外，柯文哲也像黃國昌致謝，如果挑出來當leader、當領導，承擔是一個很重要的因素，「我覺得你做一個leader最大的優點就是，你會承擔」，因為政治人物常常會趨吉避凶就，會算好處，這個沒好處、那好處的就搶著上去，或是會有傷的就不太願意做，「其實也不叫趨吉避凶，趨吉避凶是好聽啦，其實簡單講就是太會算了」。

柯文哲說，承擔是領袖最大的優點，「我覺得你在我最危險的時候出來承擔，這是我們要感謝你的地方」，要不然的話，可能在他進修那一年，民眾黨大概就從地球上消失。

另外，柯文哲還說，黃國昌還有一點，對民眾黨也有互補的作用，因為以前他自己在當黨主席的時候，大家都是文人，都是嘴巴說說、文章寫一寫，「老實講，上街頭是我們很不習慣的事，人家說第一次看到，民眾黨會上街頭，我說那黃國昌的功勞啊」。