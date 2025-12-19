性侵小五女友遭判3年10月！他上訴辯「進不去」逆轉改判緩刑免關

▲19歲男涉性侵小女友，二審改判2年徒刑、緩刑5年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

南投一名陳姓男子透過社群軟體結識僅12歲、就讀國小五年級的女童，雙方甚至發展成「男女朋友」關係，陳男卻多次不顧女童拒絕，對其進行猥褻並試圖性侵。全案一審原判陳男3年10月徒刑，但經上訴後，台中高分院認定部分罪證不足，撤銷強制性交既遂判決，改判2年徒刑、緩刑5年。

判決指出，陳男於2023年4月透過Instagram認識女童，6月至7月間，分別在女童位於雲林的住處及南投祖母家中，多次將手伸進女童衣內撫摸胸部、下體，甚至強行脫去女童褲子，企圖以生殖器侵入女童下體，女童多次哭喊「不要」，仍遭陳男強制猥褻。陳男事後辯稱，雖有性衝動，但因「進不去」而未得逞。

南投地院一審審理時，未採信陳男辯詞，認定其犯下3次強制猥褻、1次強制性交，合併判處3年10月徒刑。法官指出，女童證述前後一致，且與雙方IG對話內容相符，顯示陳男明知對方未滿14歲，仍違反其意願性侵，行為惡性重大。

陳男不服判決提起上訴，二審法官審酌後認為，關於「以手指侵入女童下體」部分，僅有女童證述，欠缺其他補強證據，且陳男供稱生殖器侵入未遂，應改論強制性交未遂罪。此外，陳男已坦承部分犯行，並賠償女童及其家屬40萬元達成和解，家屬也同意給予緩刑。

台中高分院因此撤銷一審有關強制性交既遂的認定，改判陳男2年徒刑、緩刑5年，緩刑期間須接受保護管束，並參加5場指定法治教育課程，全案仍可上訴。