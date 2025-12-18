女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

▲台南女清潔員被撞死今招魂，3道士擲筊10次未果葬儀業者認為是怨氣重。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導



台南鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆，16日酒駕賓士撞死23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達0.95，事件曝光後引起熱議。陳女父母、妹妹以及陳女男友今（18）日返回事發現場招魂，擲筊10次未果，葬儀業者指出，這種狀況相當少見，認為是死者怨氣較重。

台南安平昨上午發生一起死亡車禍，一名23歲陳姓女清潔員在執行垃圾清運勤務時，遭48歲鄭姓男子駕駛賓士車輛追撞，不幸身亡，鄭男不僅酒測高達0.95，第一時間更謊稱自己沒開車、有找代駕，引起現場民眾公憤，險些動手圍毆。鄭男到院後，酒測值高達0.95，確定酒駕肇事，全案依公共危險、過失致死罪方向偵辦。

▲招魂擺放的三牲以及陳女喜歡吃的東西。（圖／記者林東良攝）

陳女的父母、妹妹及陳女男友，今天返回事發現場招魂，葬儀業者共請了3名道士作法，一開始擲筊10次未果，經請示後再次擲筊，才連允三杯成功引魂。

葬儀業者張然鑫指出，因死者年輕且冤死，且父母健在，家人感情好，與男友感情也很好，所以怨氣較重，一般而言引魂很難一次就允杯同意，所以要進行引魂儀式，再繼續請示擲筊，直到連允三允杯才算成功引魂。

▲陳女的男友(左2)以及妹妹(左3)到場參與儀式。（圖／記者林東良攝）

現場招魂除了擺放三牲以外，還有陳女喜歡吃的東西，有雞排、花枝丸、雞腿、春捲、魚以及水果等。而三名道士則是家屬委託葬儀業者後，葬儀業者找配合的道士前來作法招魂。