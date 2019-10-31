美國淫富商死因更像他殺　法醫主持人曝「上吊和勒頸差異」：舌骨骨折

▲美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性侵未成年少女、性交易仲介，與政商名流關係密切。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的驗屍結果仍有疑慮，僅管官方表示死因為上吊自殺，但知名法醫貝登（Michael Baden）的意見和艾普斯坦家屬聘請的律師團更相近，認為真正死因更像是他殺。對此，紐約首席驗屍官仍強調，最後結果是「上吊自殺」無誤。

根據《福斯新聞》報導，知名法醫、前任紐約驗屍官（NYC medical examiner）貝登的經驗豐富，曾對2萬具遺體進行過解剖調查，還在HBO主持節目《驗屍》（Autopsy）。他於美東時間30日，在《福斯和朋友們》（Fox & Friends）節目上表示，66歲的艾普斯坦驗屍結果「更像是遭到勒頸絞殺」。

貝登解釋，一個120磅（約54公斤）的成年人，頭部大約重10磅（約4.54公斤），因此上吊時會有近110磅（約50公斤）壓力聚集在下巴與頸部交接處，但若是有人以手勒住受害者的脖子的話，「會是2倍甚至3倍的壓力」。

貝登的說法與艾普斯坦律師團在8月提出的異議一致，律師團當時表示，艾普斯坦的頸部多處骨折，其中關鍵點在於喉結（Adam's apple）附近的舌骨（hyoid bone），一般情況下，舌骨骨折在他殺案件中更為常見。

享有一定名聲與地位的貝登公開質疑官方的驗屍結果，再次讓外界鞏固案情不單純的想法。對此，紐約首席驗屍官贊普森（Dr. Barbara Sampson）強調，驗屍官辦公室對艾普斯坦的死因調查結果不變，「我們的結論是，艾普斯坦是因上吊自殺而死。我們堅持這個立場。」

「我們繼續和艾普斯坦的家屬、律師團和法醫顧問分享調查內容。調查已經完成了，我的辦公室沒有理由再重起一次驗屍調查。」

Watch the latest video at foxnews.com

►總統級淫媒自殺當晚 文職人員代班獄警 司法部要查

►荒淫富商通訊錄曝光！數十名流幫隱匿 「小黑書」揭紐約菁英階層腐敗

►川普轉「淫富商好友」自殺陰謀論…點擊近500萬 共和黨議員：有危險