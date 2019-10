1歲半男嬰吃餅乾噎到「失去呼吸」　5暖警接力CPR救回一命！

▲佛州5名警員接力CPR,救回被餅乾噎到的男嬰一命。(圖/翻攝自基西米警局畫面)



記者王致凱/綜合報導

美國佛羅里達州基西米(Kissimmee)一歲半男嬰MJ日前被餅乾噎到,已經沒有呼吸,母親亞曼達(Amanda Zimmerman)嚇得手足無措,碰巧被路過巡邏員警發現。5名警員立刻為男嬰進行急救,接力替他CPR和清理呼吸道,最終順利救回男嬰一命,過程也全都被警員身上的密錄器拍下。

綜合外媒報導,事發在佛州奧蘭多南方的基西米市,當地警局警員蘭佐(Miguel Lanzo)當天駕車巡邏,正好撞見亞曼達抱著男嬰衝出屋外求救,立刻下車瞭解情況。

蘭佐發現男嬰已經沒有呼吸,對拍打身體也沒有反應,立刻呼叫其他警力前來支援,同時為小MJ進行CPR急救,並設法清空他的呼吸道。支援警力趕到後,5名警員接力替男嬰急救,直到救護車醫護人員前來接手為止。所幸,男嬰送醫後已經恢復呼吸,幸運被救回一條命。

亞曼達事後親自拜訪警局,對當天在場的警員表達感激,稱警員正好在最危急的時刻「在對的時間出現在對的地點」,她不知道該如何表示謝意。蘭佐則謙虛地說,他當時一心只想救回男嬰的生命,並沒有想太多。

