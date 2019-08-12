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荒淫富商通訊錄曝光！數十名流幫隱匿　「小黑書」揭紐約菁英階層腐敗

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▲▼ 美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

▲ 現年66歲的艾普斯坦在獄中輕生。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌仲介未成年少女進行性交易，關押在紐約曼哈頓監獄等待審判，10日竟於牢房中輕生，震驚全球。雜誌《紐約》7月曾披露，儘管這名連續性侵犯及戀童癖者可能被繩之以法，菁英階層的腐敗永遠不會改變；其中許多人就在紐約，也是他們讓艾普斯坦多年來得以逍遙法外。

各界重要人士、有影響力的人都會出席艾普斯坦的晚宴，或乘坐他的私人飛機，進一步加深他是「避險基金天才」的億萬富翁形象。他們不可能沒注意到艾普斯坦身邊過度年輕的「後宮」，但大多選擇視而不見，甚至對他加以奉承。因為艾普斯坦會提供他們免費搭乘私人飛機「蘿莉塔快線」（Lolita Express）、獲得參加他的奢華別墅晚宴的機會，或是女性的肉體。

▲▼美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在小聖詹姆斯島（Little St. James）的房產。（圖／路透）

▲ 艾普斯坦在小聖詹姆斯島（Little St. James）的房產。（圖／路透）

「如果你都看《福斯新聞》，你會相信前總統柯林頓（Bill Clinton）是艾普斯坦的好夥伴。如果你看《MSNBC》，就會相信這起醜聞和現任總統川普（Donald Trump）有關。」而《紐約》指控，柯林頓及川普都應為掩護艾普斯坦的罪行負起責任。

艾普斯坦身上還有許多懸而未解的謎團，但其中最關鍵的問題是，多年來為他開路的兩大黨人士是否會先消滅證據。除柯林頓與川普，還包括各界權貴。紐約州現任地區檢察官萬斯（Cy Vance Jr.）曾努力為艾普斯坦爭取較輕的罪名；前任美國檢察長斯塔爾（Kenneth Starr）曾試圖向共和黨官員施壓，要求不要起訴艾普斯坦；律師德肖維茨（Alan Dershowitz）更曾因《邁阿密先驅報》詳細調查艾普斯坦一案，要求普利茲新聞獎將該報拒之門外。

▲▼美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在牢房輕生。（圖／路透）

▲ 艾普斯坦至少讓40名未成年少女賣淫。（圖／路透）

艾普斯坦一名前任員工2005年從他家中偷走一本「小黑書」（little black book），意圖將其出售。小黑書中有100多名受害者的名字及電話號碼，還有人數多達數百人的通訊錄，由艾普斯坦的手下所寫；美國博客網絡傳媒《高客傳媒》（Gawker Media）在2015年出版。

《紐約》將通訊錄中部分人物依照字母A到Z排列，列出各界舉足輕重的名流，可見艾普斯坦的人脈有多廣。但隨著艾普斯坦落網，曾幫助他隱匿罪行的顯貴恐怕也坐立難安。

事實上，並非小黑書名單上的所有人都清楚艾普斯坦的犯行。《紐約客》雜誌撰稿人及暢銷作家葛拉威爾（Malcolm Gladwell）受訪時便表示，「我不太記得了，只記得當時我很困惑，不知道艾普斯坦是誰、為什麽我們都在他的飛機上。」還有人宣稱從未見過艾普斯坦，或是透過他的前女友——社交名媛吉斯雷恩馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）才認識他。

艾普斯坦的醜聞曝光後，許多人都對他敬而遠之，但《紐約》列出的數十名具影響力人物都在某種程度上與艾普斯坦的世界有關。艾普斯坦的財力相關爭議不斷，透過這份名單反而能更加深入且準確的了解艾普斯坦握有的權力。

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關鍵字：艾普斯坦,Jeffrey Epstein,性交易,性侵,北美要聞

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