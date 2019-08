川普轉「淫富商好友」自殺陰謀論…點擊近500萬　共和黨議員：有危險

▲陰謀論指柯林頓夫婦與艾普斯坦的死有關。(圖/達志影像/美聯社/CFP)



記者張方瑀 /編譯

美國總統川普(Donald Trump)在富商好友艾普斯坦(Jeffrey Epstein)自殺身亡後,隨即在推特分享了一段影片,片中的評論員暗示艾普斯坦會結束生命與美國前總統柯林頓(Bill Clinton)有關,這段影片目前已經吸引近500萬點閱,然而這段「陰謀論」並無任何證據支撐,且除了柯林頓夫婦以外,川普自己也是艾普斯坦的好友之一。

▲川普轉貼陰謀論貼文。(圖/翻攝自川普推特)



CNN再次撰文痛批川普,一再散佈未經證實的陰謀論與謊言,這段由保守派評論員兼喜劇演員威廉姆斯(Terrence K. Williams)拍攝的評論,直指柯林頓與希拉蕊與艾普斯坦的死有關,並寫下「在充滿監視的狀況下自殺?沒錯,怎麼發生的?」威廉姆斯認為,艾普斯坦手中握有柯林頓夫婦的秘密資訊,然後現在艾普斯坦死了,他們自然要為此負責。而散播「陰謀論」的不只是川普,川普政府的住房與城市發展部地區行政官員巴頓(Lynne Patton)也跟著轉發類似言論。

不過,就在川普發文前一小時,佛羅里達州共和黨議員盧比歐(Marco Rubio)才警告,散佈有關艾普斯坦死亡原因的不實謠言,可能會有危險,「對於艾普斯坦如何自殺的審查是有必要的,但立刻到處亂傳陰謀言論,就說明了我們的社會為何如此容易受到外國假消息影響。」

白宮顧問康威(Kellyanne Conway)在電視訪問中替川普澄清,「總統只是想調查一切。」康威表示,9日公布長達1200頁的報告中,牽涉到非常多的高層,「我們需要足夠的透明度,當消息涉及的虛假指控時,例如俄羅斯干預選舉時,我們就需要問責制,尤其艾普斯坦在過去幾年做了很多糟糕事,我們必須要更詳細地調查。」

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX