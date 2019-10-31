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眾院外委會一致通過《台北法案》：美國是時候承認台灣是個國家

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國眾議院外交委員會通過《台北法案》，共和黨議員呼籲承認台灣是個國家。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦眾議院外交委員會30日針對《台北法案》（TAIPEI Act），以口頭方式無異議通過，待眾院通過後，即由參眾兩院協商討論出最終版本。此次表決期間，多位眾議員不僅強烈表達支持法案，更在發言時呼籲美國應承認「台灣是個國家」。

由全名《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）簡稱的《台北法案》（TAIPEI Act），參院版最初由共和黨參議員賈德納（Cory Gardner），以及另外3位參議員在5月23日提出，旨在加強美國支持台灣的力道，鞏固美台關係。

參院外委會9月25日無異議通過《台北法案》後，共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）即與跨黨派4位眾議員於本月18日提出眾院版《台北法案》，火速排審。參議院29日一致同意（unanimous consent）通過參院版《台北法案》後，眾院外委會即在美東時間30日，表決通過與參院版幾乎相同的眾院草案版本。

▲▼吉里巴斯與我國斷交，外交部發言人歐江安列席說明。（圖／記者李毓康攝）

▲我外交部發言人歐江安表示，會持續關注《台北法案》並和美方務實合作。（圖／記者李毓康攝）

根據《中央社》眾院「國會台灣連線」主席夏波（Steve Chabot）當天在會議上指出，台灣是美國重要盟有，應城為其他國家效仿的對象。他表示，繼索羅門群島和吉里巴斯先後「外交大轉彎」與中國靠攏，《台北法案》的生成能遏阻其他國家「犯下同樣錯誤」。

夏波表示，台灣從經濟、外交、軍事及內政治理符合主權國家的所有要件，此一事實即表示，台灣是一個獨立國家，「美國的政策早就該跟進這個事實。」共和黨首席議員（Ted Yoho）附和，「美國是時候承認台灣是個國家了」。

眾院外委會通過法案後，仍需眾議院全體表決，若通過則由參、眾兩院協商定案，最後交由美國總統川普簽署生效。對此，我外交部發言人歐江安在外交部例行記者會上回應，外交部誠摯感謝美國國會，採取行動協助台灣方面鞏固邦交，並強調我方不會因中國大陸打壓而退縮，將持續觀察《台北法案》後續，以務實態度和美方各領域合作。

對於《台北法案》，中國大陸國台辦發言人馬曉光30日表示，間決反對美國插手台灣問題、干涉中國內政。

►《台北法案》眾議院外委會過了！　完成立法還剩2關

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