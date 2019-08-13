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總統級淫媒自殺當晚　文職人員代班獄警　司法部要查

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▲▼ 美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

被稱為「總統級淫媒」的艾普斯坦。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

因為跟柯林頓、川普等多位總統關係密切、被稱為「總統級淫媒」的美國億萬富豪商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)上周六(10日)在於「紐約大都會懲教中心」(Metropolitan Correctional Center)上吊「自殺」。由於他死得離奇。各種陰謀論滿天飛。

有美國媒體周一(12日)引述知情人士的話爆料說，當晚負責巡查艾普斯坦囚室的人員，並非正規的獄警，而是文職人員。司法部長巴爾(Bill Barr)表示，該所監獄已「嚴重違規」，揚言將追查到底。

《紐約時報》及美聯社先後引述消息人士的話說，艾普斯坦「自殺」當晚，負責巡查牢房的並非正規懲教人員。據指出，監獄每逢碰到人手不足時，會以其他的後勤員工代班，包括文員和教師等；但目前還未知代班人員身分。

另有消息指出，獄方原本規定每30分鐘巡查艾普斯坦的牢房一次。但當晚他上吊失去意識好幾個小時後，仍無人前來巡查。之前有報導指出，在艾普斯坦死前一晚， 獄中亦出現同樣的疏失。

巴爾說：「我對此感到驚駭，整個司法部門都很憤怒，大都會懲教中心根本無法維繫這座監獄的安全。」他表示對有關監獄違規狀況已下令徹查，參與調查的包括聯邦調查局和檢察總長辦公室。

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關鍵字：總統級淫媒,艾普斯坦,Jeffrey Epstein

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