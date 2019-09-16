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已婚男花1437元約國三少女大戰7小時　還自拍「掌聲片」回味

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▲枕頭,棉被,房間,床單,飯店,床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲江間大輔不僅約未成年人到旅館性交易，還把過程拍下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

日本群馬縣前橋警察署12日發布聲明表示，31歲的銷售員江間大輔涉嫌以5000日圓（約1437元新台幣）為代價，約年僅15歲的國三女學生到旅館開房間，整個性交易的時間長達7個小時，過程中甚至還以手機拍下不雅影片，日前已循線將他逮捕。這起案件傳開後，日本網友也忍不住在相關新聞底下留言感嘆，「雖然男生很可惡，但這個女生也有錯吧」、「時間也太長，好可怕」。

根據日本《產經新聞》報導，江間大輔是在去年6月間透過朋友介紹認識該名少女，兩人透過需要註冊會員才能使用的網站進行聯繫，後來他提出邀約，希望以5000日圓為代價進行性交易。

▲桃園市吳姓男子以參加夜店活動測試可獲獎金誘騙少女應徵，卻帶少女上摩鐵。（示意圖／Pixabay）

▲少女被帶進旅館房間長達7小時。

江間大輔與少女今年2月23日上午9時在群馬縣藤岡市某旅館見面，兩人直到下午4時許才離去，整個性交易過程長達7個小時，期間他還趁機用手機拍下兩人的性愛過程。前橋警察署表示，江間大輔目前已婚，平時在高崎市某燃料銷售公司上班，日前被逮捕歸案，很快就坦承犯行，至於詳細的犯案過程，則還有待進一步調查釐清。

日本網友們看到這則消息，紛紛在相關新聞底下留言感嘆，「這男的好噁心」、「為了5000日圓，從早上9時做到下午4時？這時間也太長了吧，好可怕」、「雖然男生很可惡，但這個女生也有錯吧」、「為了這麼一點錢就出賣自己的身體，真的很不可思議」。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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