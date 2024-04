崩潰！黑尾鷗尖叫聲、糞便狂襲　日本東京「鳥事」擾民

促進科學領域與科普教育的國際合作交流,國立自然科學博物館(National Museum of Natural Science)與日本國立科學博物館(National Museum of Nature and Science,Tokyo)4/9正式簽署合作備忘錄締結姊妹館,並邀請台北駐日經濟文化代表處謝長廷代表等出席見證。