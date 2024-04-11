南韓國會選舉結果超意外　前國務總理、黨魁、外交部長全部敗選

▲南韓前國務總理李洛淵競選國會議員失利。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓昨（10）日進行總選，票選300席國會議員，如今開票結果正式出爐，可謂幾家歡樂幾家愁，除了面臨「朝小野大」的尹錫悅恐淪為跛腳總統，曾擔任國務總理或中央政府部門部長的政治人物此次也出師不利，包括敗選的前國務總理李洛淵、前共同民主黨代表宋永吉、前國防部長朴振、知名犯罪分析專家李水晶等。

至於上一屆總選拿下6席（地區1席、不分區5席）的綠色正義黨（前身為正義黨），在此次總選中卻連一席國會席次也拿不到，時隔12年淪為「院外政黨」，張惠英等議員連任失敗。該黨院內代表、曾2度問鼎總統大選的沈相奵，在京畿道高陽甲選區也以18.6%的得票率落後給共同民主黨金城會、國民力量韓唱燮，不排除未來從政壇引退。

▲南韓綠色正義黨沈相奵（左2）率領眾黨員跪在首爾光化門廣場，呼籲選民「再給一次機會」。（圖／VCG）

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，先前曾經5次當選國會議員、擔任全羅南道知事，甚至還曾是文在寅政府第一任國務總理的李洛淵，原本來自共同民主黨的他，自從批評黨代表李在明後，便決定今年1月退黨、另創新黨「新未來」，投入光州市光山乙選區的地方國會議員選舉，然而得票率卻意外低迷，與來自共同民主黨的對手閔馨培差距明顯。

至於在尹錫悅政府擔任首任外交部長、促成尹錫悅和美國總統拜登與日相岸田文雄展開會談的朴振，自從卸下外交部長一職後，便決定投入「艱困選區」，代表執政黨國民力量競選首爾市西大門乙選區，不過最後卻以42.37%得票率敗給共同民主黨的金映豪（57.62%），雙方差距1萬5千票。

▲朴振今年1月卸下外交部長一職後，代表國民力量競選國會議員，最後卻以敗選告終。（圖／VCG）

南韓共同民主黨前任黨代表宋永吉，去年4月更被指控2021年競選黨代表時疑似涉嫌賄絡，最後決定退出共同民主黨。為了參選，關押在獄中的宋永吉再創「松樹黨」，競選光州市西區甲選區，不過最後也宣告敗選。

曾登上南韓各大新聞時事節目與綜藝節目的知名犯罪分析專家李水晶，此次總選則是代表國民力量競選京畿道水原市丁選區，不過最後卻以2377票的些微差距敗給共同民主黨的金俊爀。

▲李俊錫創立改革新黨後於今年3月宣布競選京畿道華城市乙選區，最終成功當選國會議員。（圖／VCG）

另外，先前曾擔任國民力量黨代表、甚至為尹錫悅操盤選情，被認為是尹錫悅勝選總統大功臣的李俊錫，由於之後和尹錫悅漸行漸遠，最後決定脫黨另創新黨「改革新黨」，盼能成為保守派選民的另一項新選擇，他代表改革新黨競選京畿道華城市乙選區，原本不被民調看好，最後一周靠造勢活動激烈衝刺，擊敗共同民主黨的孔泳云，完成當選國會議員的宿願。