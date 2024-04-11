　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓執政黨慘敗　尹錫悅談蔥壓垮最後稻草！學者：台灣才是議題核心

▲▼南韓共同民主黨在國會議員選舉取得過半的175席，黨代表李在明可望加深對黨的影響力。（圖／路透）

▲南韓共同民主黨在國會議員選舉取得過半的175席，黨代表李在明可望加深對黨的影響力。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（10）日舉行總選，票選300席國會議員，然而執政黨國民力量卻面臨慘敗，最大在野黨共同民主黨拿下175席。外媒分析，國民力量的慘敗，恐怕與南韓總統尹錫悅視察超級市場，在發言上忽視青蔥等民生物價上漲有關。不過有專家卻認為，其實台灣海峽議題更是深深影響南韓選戰結果的核心。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓最近蔬菜水果等民生物資價格大幅上漲，今年春節前光是蘋果的價格就比去年同期上漲56.8%，不過尹錫悅3月18日前往首爾市瑞草區農協某超市視察青蔥價格時，卻脫口表示「一把青蔥賣875韓元還蠻合理的啊」，引發共同民主黨抨擊不知民間疾苦，共同民主黨成功操縱「下架執政黨」戰略。

 ＊席次統計（區域+不分區）：開票結束
共同民主黨：175席（161+14）　國民力量：108席（90+18）　祖國革新黨：12席（0+12）　改革新黨：3席（1+2）　新未來：1席（1+0）　進步黨：1席（1+0）　綠色正義黨：0席　無黨籍：0席

▲▼南總統尹錫悅3月18日視察首爾某超市，檢視上漲的蔬果價格。（圖／VCG）

▲南總統尹錫悅3月18日視察首爾某超市，檢視上漲的蔬果價格。（圖／VCG）

不過，南韓經濟社會研究院專門委員盧政泰（音譯）卻在社論中指出，其實最該影響南韓總選的核心爭論議題並非蔥價，而在全球戰雲密佈下的台灣海峽議題。

盧政泰表示，2024年4月全球戰雲密布、戰爭恐怕一觸即發，不光是目前已經爆發的俄烏戰爭，事實上俄羅斯總統普丁更將舊蘇聯時期的領土愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等波羅的海國家視為「必須收復的領土」，且俄羅斯其實早從2007年就針對愛沙尼亞進行大規模的網路攻擊，也因此同樣面臨中國威脅的台灣海峽，其實與南韓更是息息相關。

盧政泰認為，隸屬於中華民國台灣的馬祖列島，其實在性質上和南韓的延坪島類似，比起靠近南韓本土或台灣本島，其實更加靠近中國，也因此被視為是戰場的最前線，只不過台灣人依舊像平常一樣過著日常生活，而韓國人也前往台灣旅遊，這個道理就好像南韓民眾根本不在意平常試射飛彈挑釁的北韓（朝鮮）。

▲▼南韓共同民主黨李在明22日前往忠清南道唐津市造勢。（圖／達志影像）

▲共同民主黨李在明3月22日前往忠清南道唐津市造勢。（圖／達志影像）

隨後，盧政泰也再度提及共同民主黨黨代表李在明3月22日在忠清南道唐津市造勢時的爭議發言。當時李在明向支持者表示，南韓尹錫悅政府不應該干涉台灣與中國之間的「國內問題」、不應該介入俄烏戰爭，「去招惹中國幹嘛？只要對中國說謝謝、對台灣也說謝謝就好了啊？」

盧政泰認為，李在明其實根本不懂南韓所處的國際情勢和台海一旦爆發戰爭的重要性，「台灣海峽是全球商業交易量50%以上必須經過的航道，它也是我們的生命線，一旦爆發武力衝突，其造成的衝擊根本難以想像。況且我國（南韓）是美國的軍事同盟，假設美國為了捍衛台灣而與中國槓上，則這場戰爭很難事不關己。」

如今，共同民主黨再度成為南韓國會最大黨，包括日本、美國等媒體皆關注，南韓政府的外交政策走向是否會產生變化。

ET快訊
快訊／律師慘死！房客潑汽油縱火　女房東陪葬3死
統神對決苗神「YT抖內全台第2」　收入驚呆！網懵了：廠商繼續
前NBA扣將闖大禍！　涉4起性犯罪遭逮捕
31歲台男出國遭爆頭亡！　屍體塞進行李箱
快訊／清潔公司小開倒臥車內　命危送醫
快訊／蝙蝠洞公園1女落海　救上岸已無呼吸心跳
快訊／台中住宅火警　3人死亡
快訊／有3隻跳下來！　1隻雞腳卡住「倒掛掙扎」
日圓貶值　台灣宜得利宣布300款商品降價　降幅最高30%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

31歲台灣男遭開槍爆頭亡！屍體塞進行李箱　槍手是台灣人

日本高島屋1000萬日幣「純金茶碗」遭竊！　員工20分鐘後才發現

海灘活春宮！普丁官邸旁「2男1女全裸交疊」　3人行激戰片瘋傳

崩潰！黑尾鷗尖叫聲、糞便狂襲　日本東京「鳥事」擾民

南韓執政黨慘敗　尹錫悅談蔥壓垮最後稻草！學者：台灣才是議題核心

烏克蘭和平峰會6月瑞士登場　與會國家、俄方態度重點一次看

女乘客遭脫褲「侵入性檢查」怒告卡達航空　澳聯邦法院駁回

日本首位外籍橫綱「曙太郎」病逝　享年54歲！與病魔搏鬥7年

濕紙巾忘在保溫箱「早產嬰灼傷留疤」　愛爾蘭法官判賠千萬

桌牌全被收走！台商總會越南遭中共打壓　台商嘆：不受尊重

大樓強震當下晃如「果凍」　勇父護兒、母子拉陌生人相擁

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

雞群受困天王星頂樓！　民眾叫外送空投餵牠

砂卡礑游家5口全找到了！　母疑緊擁愛女深埋巨石下

砂卡礑0.5挖出女性遺體！ 疑為游家大女兒待家屬確認

黃牌重機遇「太魯閣山崩」 騎士身分是天祥所員警！

天王星8樓虎斑貓獲救！　「妹妹」餓6天大口吃罐頭

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

罕見搜救犬訓練畫面大公開　一聲「搜！」秒衝瓦礫堆找人

金在中被南優賢各種捉弄氣噗噗XD　不知後輩生病⋯他：我要刪你電話

31歲台灣男遭開槍爆頭亡！屍體塞進行李箱　槍手是台灣人

日本高島屋1000萬日幣「純金茶碗」遭竊！　員工20分鐘後才發現

海灘活春宮！普丁官邸旁「2男1女全裸交疊」　3人行激戰片瘋傳

崩潰！黑尾鷗尖叫聲、糞便狂襲　日本東京「鳥事」擾民

南韓執政黨慘敗　尹錫悅談蔥壓垮最後稻草！學者：台灣才是議題核心

烏克蘭和平峰會6月瑞士登場　與會國家、俄方態度重點一次看

女乘客遭脫褲「侵入性檢查」怒告卡達航空　澳聯邦法院駁回

日本首位外籍橫綱「曙太郎」病逝　享年54歲！與病魔搏鬥7年

濕紙巾忘在保溫箱「早產嬰灼傷留疤」　愛爾蘭法官判賠千萬

桌牌全被收走！台商總會越南遭中共打壓　台商嘆：不受尊重

馬蘭榮家聯手小鯨鯊幼兒園　合辦「老幼共學」啟動五感體驗趣

再愛也不敢表白的三大星座！TOP 1害怕被拒絕　沒有安全感之前不會出手

獨／月嫂屋內吸毒害嬰慘吸二手安！竟判無罪　家長怒：顛覆三觀

邵雨薇夜PO黑底白字文！　暖心發聲「一路好走」：願人心保持良善

快訊／不續租竟喪命！男房客潑汽油縱火　拖女房東和律師陪葬釀3死

拜登、岸田文雄會面　賴清德見美國前亞太副助卿談印太區域架構

缺德！駁二全白藝術品遭惡搞　人像被塗「鮮豔口紅」慘樣曝

天王星大樓傾斜遭拆仍有「動物受困」　動團發起連署修法

獨／創意私房兒少偷拍片至少139部　「風流才子」落網下場曝光

大立光釋利多：4、5月動能持平　但Q4產能「有望滿載」

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

深田詠美「8000萬元欠稅」還清了！　出手金主曝光

日全食轉播突切畫面　驚見超巨大睪丸

日本最新報告　台灣大地震再發生可能性

鮮肉和尚亂倫「45歲養母」　夫抓姦影片曝

澳洲鼎泰豐7年苛扣薪水做假帳　遭罰8677萬

31歲台男遭爆頭藏屍行李箱　槍手是台灣人

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

下架執政黨！南韓國會選舉在野黨奪過半席次

黃子佼登外媒！　持「兒童性虐片」成熱門新聞第二名

即／南韓執政黨敗選　國務總理韓悳洙請辭

通膨仍頑固　美股收黑422點

水原一平將認罪　詐欺大谷手法曝光

茶包沖幾次最好喝？　知名大廠現身解答

為了救貓！印度一家5人跳井相繼身亡

更多熱門

相關新聞

日本首位外籍橫綱「曙太郎」病逝　享年54歲！

日本首位外籍橫綱「曙太郎」病逝　享年54歲！

日本前相撲力士、首位外籍橫綱曙太郎因心臟衰竭病逝，享年54歲。曙太郎1969年出生於美國夏威夷，1993年成為第64代橫綱，同時也是日本首位外籍橫綱。而他也在1996年成功歸化，取得日本國籍。他2001年退役後，2005年轉往摔角界發展。

韓國會選舉結果超意外　前總理、黨魁皆敗選

韓國會選舉結果超意外　前總理、黨魁皆敗選

美華府爆槍響！　至少1死5傷「含2男童」

美華府爆槍響！　至少1死5傷「含2男童」

茶包沖幾次最好喝？　知名大廠現身解答

茶包沖幾次最好喝？　知名大廠現身解答

外送沒附吸管　奧客找上咖啡廳逼店長下跪

外送沒附吸管　奧客找上咖啡廳逼店長下跪

關鍵字：

日韓要聞南韓總選國會議員選舉國民力量共同民主黨

讀者迴響

熱門新聞

LULU發聲「心碎一地」！批黃子佼：該受嚴厲譴責

統神上課了！對決苗博雅反被嗆：被罵要站好

夜夜秀爆料黃子佼被消音？吳宗憲證實

高雄民生醫院醫療疏失　5醫護不知手術開錯人

今玄天上帝聖誕　做1事旺整年

台中40年饅頭老店偷用甜味劑：糖太貴了

快訊／統神凌晨道歉了　307字自認無知

即／一次2台GG　廖老大1500萬保時捷遭砸

面試問「牛奶倒大海怎拿回」　他妙答被錄取

女歌手遭海關脫光搜身　主辦道歉

快訊／KID宣布「我是二寶爸了」

被挖出疑想X女兒言論！統神直播爆哭吼媽媽

快訊／康老師「貓咪」今晨又現身　爬上誘捕籠

即／民生醫院離譜開錯刀！醫師記大過　院長遭拔官

康老師愛貓清晨現身「步伐緩慢爬殘壁」

更多

最夯影音

更多

大樓強震當下晃如「果凍」　勇父護兒、母子拉陌生人相擁

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

雞群受困天王星頂樓！　民眾叫外送空投餵牠

砂卡礑游家5口全找到了！　母疑緊擁愛女深埋巨石下

砂卡礑0.5挖出女性遺體！ 疑為游家大女兒待家屬確認

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面