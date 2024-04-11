南韓執政黨慘敗　尹錫悅談蔥壓垮最後稻草！學者：台灣才是議題核心

▲南韓共同民主黨在國會議員選舉取得過半的175席，黨代表李在明可望加深對黨的影響力。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（10）日舉行總選，票選300席國會議員，然而執政黨國民力量卻面臨慘敗，最大在野黨共同民主黨拿下175席。外媒分析，國民力量的慘敗，恐怕與南韓總統尹錫悅視察超級市場，在發言上忽視青蔥等民生物價上漲有關。不過有專家卻認為，其實台灣海峽議題更是深深影響南韓選戰結果的核心。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓最近蔬菜水果等民生物資價格大幅上漲，今年春節前光是蘋果的價格就比去年同期上漲56.8%，不過尹錫悅3月18日前往首爾市瑞草區農協某超市視察青蔥價格時，卻脫口表示「一把青蔥賣875韓元還蠻合理的啊」，引發共同民主黨抨擊不知民間疾苦，共同民主黨成功操縱「下架執政黨」戰略。

＊席次統計（區域+不分區）：開票結束

共同民主黨：175席（161+14） 國民力量：108席（90+18） 祖國革新黨：12席（0+12） 改革新黨：3席（1+2） 新未來：1席（1+0） 進步黨：1席（1+0） 綠色正義黨：0席 無黨籍：0席

▲南總統尹錫悅3月18日視察首爾某超市，檢視上漲的蔬果價格。（圖／VCG）

不過，南韓經濟社會研究院專門委員盧政泰（音譯）卻在社論中指出，其實最該影響南韓總選的核心爭論議題並非蔥價，而在全球戰雲密佈下的台灣海峽議題。

盧政泰表示，2024年4月全球戰雲密布、戰爭恐怕一觸即發，不光是目前已經爆發的俄烏戰爭，事實上俄羅斯總統普丁更將舊蘇聯時期的領土愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等波羅的海國家視為「必須收復的領土」，且俄羅斯其實早從2007年就針對愛沙尼亞進行大規模的網路攻擊，也因此同樣面臨中國威脅的台灣海峽，其實與南韓更是息息相關。

盧政泰認為，隸屬於中華民國台灣的馬祖列島，其實在性質上和南韓的延坪島類似，比起靠近南韓本土或台灣本島，其實更加靠近中國，也因此被視為是戰場的最前線，只不過台灣人依舊像平常一樣過著日常生活，而韓國人也前往台灣旅遊，這個道理就好像南韓民眾根本不在意平常試射飛彈挑釁的北韓（朝鮮）。

▲共同民主黨李在明3月22日前往忠清南道唐津市造勢。（圖／達志影像）

隨後，盧政泰也再度提及共同民主黨黨代表李在明3月22日在忠清南道唐津市造勢時的爭議發言。當時李在明向支持者表示，南韓尹錫悅政府不應該干涉台灣與中國之間的「國內問題」、不應該介入俄烏戰爭，「去招惹中國幹嘛？只要對中國說謝謝、對台灣也說謝謝就好了啊？」

盧政泰認為，李在明其實根本不懂南韓所處的國際情勢和台海一旦爆發戰爭的重要性，「台灣海峽是全球商業交易量50%以上必須經過的航道，它也是我們的生命線，一旦爆發武力衝突，其造成的衝擊根本難以想像。況且我國（南韓）是美國的軍事同盟，假設美國為了捍衛台灣而與中國槓上，則這場戰爭很難事不關己。」

如今，共同民主黨再度成為南韓國會最大黨，包括日本、美國等媒體皆關注，南韓政府的外交政策走向是否會產生變化。