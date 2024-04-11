日本首位外籍橫綱「曙太郎」病逝　享年54歲！與病魔搏鬥7年

▲日本相撲力士、首位外籍橫綱曙太郎病逝。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前相撲力士、首位外籍橫綱曙太郎因心臟衰竭病逝，享年54歲。曙太郎1969年出生於美國夏威夷，1993年成為第64代橫綱，同時也是日本首位外籍橫綱。而他也在1996年成功歸化，取得日本國籍。他2001年退役後，2005年轉往摔角界發展。

全日本職業摔角（全日本プロレス）11日在官方網站發表聲明稿指出，「活躍於全日本摔角的曙太郎先生因心臟衰竭逝世，享年54歲。曙太郎是首位在大相撲比賽中獲勝晉升橫綱的外籍力士，2001年退役，並在2003年3月離開日本相撲協會，正式轉行為格鬥家。曙太郎2005年首次參加摔角比賽，並以自由籍身分出賽全日本摔角。」

▲曙太郎從相撲界退役後，轉戰摔角。（圖／路透）



曙太郎2009年獲得亞洲雙打錦標賽（アジアタッグ）冠軍，同年獲頒東京體育新聞社摔角大獎「最優秀Tag Team獎」。2013年9月起加入全日本團隊，2度取得三冠重量級冠軍。2015年11月退出全日本摔角。

媒體指出，曙太郎7年前在北九州市病倒後，便持續與病魔抗爭，但4月起病情突然不穩，最終病逝在東京近郊的一間醫院。曙太郎在妻子克莉絲汀．麗子．卡麗娜以及長子等近親的陪伴下，安然離世。而他在最後一刻仍親口用英文向妻子表達愛意。

▼全日本摔角在官方網站發布訃告。（圖／全日本摔角）

