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狠婦雪地生子　自認「根本養不起」竟塞冰桶冰鎮…2周後鄰居驚見僵硬嬰屍！

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▲▼女子認為養不起，直接把小孩冰鎮弄死。（圖／翻攝自t24.su）

▲女子認為養不起，直接把小孩冰鎮弄死。（圖／翻攝自t24.su）

 記者陳亭伃／綜合報導

已經擁有小孩的母親，竟還殘忍做出這樣的事！俄羅斯伊爾庫茨克今年2月發生一起母親生下第三胎後，竟直接將孩子裝進桶內丟棄在遮雨棚中，最終嬰兒因低溫死亡。警方當時找到新生兒時，發現嬰兒已經僵硬，甚至被裸體裝在黃色的塑膠水桶內。

綜合俄媒報導，在全世界最冷地區之一的伊爾庫茨克，即便二月接近春天仍只有零下5度，但這名42歲殘忍的母親，卻在感覺到自己要生產時，刻意走到戶外的雪地生產，等到孩子出生後，也自行剪斷臍帶，並且找了水桶直接丟進去，接著將水桶放到一旁堆放垃圾的遮雨棚內，然後若無其事的繼續做其他的事情。

2周後鄰居水桶報警，警方登門逮捕這名母親，重返到現場要求重演一次生產、犯案過程時，她冷靜的表現出來。而警方問到是否有人聽到嬰兒哭聲，該名母親也表示，嬰兒的哭聲很沙啞，也幾乎沒有哭，因為已經沒有足夠的錢去照顧孩子，所以才會殺掉孩子。

最令警方震驚的，是當被問到嬰兒出生後有沒有呼吸時？女子表示，自己在孩子出生之後「正眼都沒看過一眼」就直接丟棄。訊後女子遭到收押，恐怕將面臨4年有期徒刑或5年強制勞動。俄羅斯調查委員會的法醫表示，這名嬰兒出生時生命力正常，最終死於低溫。

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