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怪女網上徵狗想「壞壞」！　太過緊張急放棄…最後竟跟主人搞上了

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記者黃心瑀／綜合報導

美國女子蕾貝嘉（Rebekah Little）先前利用社交媒體Instagram發文，試圖找到願意提供狗給她「施虐」的人，而這件事不巧遭到警方知道，隨即將她跟提供狗的人逮捕到案。沒想到，這些人被捕還大言不慚的說，狗狗為了慶祝即將到來的1歲生日，想要跟人類發生性關係，一番發言讓人超級傻眼。

根據外媒報導，這起事件發在德克薩斯州的休士頓，蕾貝嘉在2017年時曾於社交媒體上發文表示，想要徵求一隻狗；該年12月，當事狗狗萊德（Ryder）的主人傑瑞德（Jerrid Cook）連絡上蕾貝嘉，並稱會在聖誕節與另一名男子將狗帶到指定場所，相信大家都能「玩得開心」。

受理該案的檢察官說，傑瑞德在接受調查時聲稱，狗狗萊德想要在一歲生日時與人類發生性關係，當作「生日禮物」；並且真的在約定日當天，把狗帶到蕾貝嘉的公寓裡，但事情卻沒有照著計劃走，因為狗狗真的太活潑了！

狗狗在房子裡跑來跑去，讓蕾貝嘉的計畫無法順利實行，更因為她本人太緊張的關係，以至於無法跟狗狗發生性關係；但取而代之的是，她竟然與傑瑞德上床了！報導中指出，涉案三人現在都被控犯下獸交罪，但只有蕾貝嘉一人遭到逮捕；根據德州的法律，人獸交是被禁止、屬於犯法的。

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