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中秋連假南警陸空總動員　交通快暢部隊投入疏導

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▲今年中秋連續假期，台南市警局運用大數據分析交通事故發生原因及地點與時段，修正交通崗勤務適當位置，維持中秋連假外出出遊及風景區與各主要道路交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局運用大數據分析，修正交通崗勤務適當位置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年中秋3天連續假期，台南市警局為加強道路交通秩序與行人安全通行，並運用大數據分析交通事故發生原因及地點與時段，修正交通崗勤務適當位置，提升市民交通安全與順暢為目標，累計規劃交通崗178處，出勤1871人次警力，以維持中秋連假外出出遊及風景區與各主要道路交通順暢。

▲今年中秋連續假期，台南市警局運用大數據分析交通事故發生原因及地點與時段，修正交通崗勤務適當位置，維持中秋連假外出出遊及風景區與各主要道路交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年中秋節連續假期期間有多場廟會遶境活動，如台南敬靈堂北極玄天上帝、曾家保安廣澤尊王、永康慈母宮謁祖遶境，大都遶行中西區祖廟，由於廟會遶境活動路線經過中西區、南區及北區內重要道路及社區巷弄，管制措施勢必對當地居民、用路人造成出入不便，警察局相關分局分時段、區域實施交通疏導管制，過程雖偶有阻塞，整體而言，交通尚順暢。

▲今年中秋連續假期，台南市警局運用大數據分析交通事故發生原因及地點與時段，修正交通崗勤務適當位置，維持中秋連假外出出遊及風景區與各主要道路交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局布署強力空軍成立中秋連續假期交控中心，指定專人24小時監控轄區各重要路口車流，隨時調度指揮，並運用建置之路口監錄系統及市府交控中心，即時監看重要交流道周邊及聯絡道路車流，以掌握交通壅塞源頭，利用遠端控制號誌秒數，在第一時間派遣警力疏導車流與路況排除，同時充分利用各單位LINE交通群組及臉書專頁傳遞訊息並調度警力。

▲今年中秋連續假期，台南市警局運用大數據分析交通事故發生原因及地點與時段，修正交通崗勤務適當位置，維持中秋連假外出出遊及風景區與各主要道路交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高速公路沿線分局亦利用空拍機即時掌控永康、大灣、仁德、關廟車流情形，機動配合調整勤務，並由交通大隊勤務指揮中心與各分局勤務指揮中心充分合作，於接獲各類狀況通報時，均能立即指揮各分局線上精銳陸軍交通快暢部隊勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報。本次假期期間主動上線警察廣播電臺插撥路況計38則，另將改道資訊及地方廣播群組託播即時路況計250則，合計運用電臺宣導288則，善用即時通訊軟體發揮功效。

▲今年中秋連續假期，台南市警局運用大數據分析交通事故發生原因及地點與時段，修正交通崗勤務適當位置，維持中秋連假外出出遊及風景區與各主要道路交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交警大隊指出，這次假期交通得以順暢，得力於「運用科技」、「決戰空軍」，利用LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，編組交通快暢疏導人員，發揮事半功倍之效，能讓民眾安心、開心、平安出遊。

台南市警局長周幼偉，對警察人員及義交於假期期間犧牲假期為市民服務的精神，全心全力投入交通工作，提升台南市交通環境及用路人行的安全；也感謝民眾於交通較壅塞時，能遵守交通管制路線與措施耐心駕駛，共同續營造「交通順暢平安」優質環境。

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