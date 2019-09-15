影／中秋打麻將到天亮！2女一夜贏好幾萬「踏出門慘了」…秒遭惡煞押走痛毆

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

新北市一名楊姓女子與好友中秋夜凌晨前往萬里打麻將，牌桌上氣勢如虹，狂贏數萬元；不料楊女與好友才離開不久，其中一名許姓賭客不滿輸錢，夥同多名好友將楊女2人押走痛毆，不但搶走身上18萬元現金，還逼簽百萬本票。直到楊女假借尿遁，並在公廁中向陌生女子求援，全案才因此曝光。

▲楊女打麻將狂贏數萬元，遭惡煞懷疑詐賭押到基隆山區痛毆。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方初步調查，楊女與好友13日凌晨到萬里一處民宅打麻將，一整夜狂贏數萬元，不料離去時卻因此遭多名惡煞押上車，載往基隆外木山並持棍痛毆，還搶走楊女身上現金共18萬元，並以暴力脅迫她再簽下100萬元本票。楊女無力抵抗，只能照做，不料簽下本票後惡煞仍不放人，還開口要求她打電話給女兒「帶錢來贖人」。

在等待女兒籌錢的過程中，楊女假借上廁所尿遁進一旁公廁中，碰巧見到廁所內有另名陌生女子，連忙出言向她求救，「救我，我被人控制了！」女子聞言後立即撥打電話代為報警。警方事後據報趕抵現場，當場逮捕許姓主嫌及2名共犯。

許嫌向警方供稱，楊女一個晚上大贏數萬元，一定是透過詐賭贏錢，他不滿對方在牌桌上耍手段，才會找來好友押人，要給她一個教訓；但對於詐賭一事，楊女則是嚴詞否認。目前檢警在訊後已於14日依有串證之虞聲押許嫌3人，全案深入釐清中。

►我該答應女友嗎？

▼楊女尿遁躲進公廁，並向陌生女子求救，全案才因此曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）