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搭小黃西門→新莊狂繞路「跳表675元」…4外國客傻眼逃下車

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▲▼計程車搭到新莊。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲4外國人從西門計程車搭到新莊，還沒到目的地就已經跳到675元了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

「真是丟臉丟到國外去了！」台北一名網友14日表示，他的4名外國朋友日前準備從西門搭計程車到新莊，因此在路邊攔了計程車，沒想到，該計程車司機不照導航的路線開，隨意在路上亂跑，讓4名朋友感覺不對勁，半路就下車，但當時跳表已達675元，讓他相當生氣，「警方也覺得收費收到675元也覺得太誇張。」

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上表示，這件事情發生在13日晚上7點多，4名外國朋友從西門搭上計程車，準備到新莊找朋友，但這輛計程車的司機疑似聽到乘客的對話，發現不是本地人，因此想要「多賺點錢」。

請繼續往下閱讀...

他提到，這名計程車司機一直在繞路，車上的外國朋友開著Google導航，發現路線不太對，希望司機照著地圖路線開，卻被回應「這裡不能轉彎」等理由，「車上跳表已經來到675元台幣，所以外國朋友選擇直接下車，而且也還沒到達目的地。」

他說明，4人下車後，立刻打電話報案，警方獲報後也認為，收到675元真的挺誇張的，因此協助4人聯絡該名計程車司機，「一開始還說會到派出所說明，結果後來警方再打給司機時，司機已經關機無回應了。」

▼4名外國旅客從西門町搭計程車到新莊，卻遇到無良計程車司機。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼真善美戲院大樓,西門町。（圖／記者湯興漢攝）

他最後強調，「台灣有這樣的計程車司機，真是丟臉丟到國外去了。」

網友看完後，都覺得相當誇張，「唉悲哀，丟臉丟大了」、「丟臉死了」、「小黃又再度給台灣丟臉了」、「直接打電話交通部檢舉吧」、「台灣人的臉都被這種人丟光了」、「撤銷執照吧，而且這是犯罪了吧」、「從西門町到新莊675 …… 他是繞到忠孝復興在繞和平東路膩」、「600多...＠＠都能從淡水來回了」。

此外，也有人說到，「自從下載Uber的APP之後，我再也不攔計程車了」、「我自從啊有uber基本上啊很少去搭小黃」、「我會覺得uber真的是啊安全又便捷」、「難怪小黃一直要打壓UBER」、「uber品質相對穩定，也是為何我不喜歡叫計程車的原因」。

►「即日起，我退出老化黨。」

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