快訊／名古屋驚傳「計程車輾行人」！金山車站出口暴衝　7人送醫

▲JR東海金山車站。（圖／翻攝meitetsu網站）

記者柯沛辰、陳芊秀／綜合報導

日本愛知縣首府名古屋14日晚間9點30分（台灣時間8點30分）發生計程車衝上人行道，接連撞倒行人，釀成7人受傷。

綜合日媒報導，這輛計程車衝上金山車站南邊出口的人行道，一個接一個地輾過行人，導致4名男姓、3名女性分別受到輕重傷，這些傷者多為20到30多歲，其中一名男性60多歲，到院前皆有意識，但有一人傷勢特別嚴重。

報導指出，計程車司機現年75歲，雖未受傷，但被警方以現行犯逮捕。

有目擊者表示，事發當下慘叫聲四起。目前該起案件在推特引發廣泛關注。

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