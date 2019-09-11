Uber條款緩衝期又延長！3000輛小黃怒圍政院　嗆政府幫忙「變相作弊」

▲計程車周三上午自發性串聯慢行行政院周邊，抗議政府護航Uber。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

Uber條款執法上路倒數，剩不到1個月時間，交通部10日卻宣布會再給Uber司機一段緩衝期，讓他們能夠多點時間去取得計程車執業登記證。不過，此舉引發小黃司機不滿，11日上午8點串聯自發性慢行行政院周邊抗議，要求政府應如期嚴格執行。因小黃在民眾上班尖峰慢行抗議，也造成行政院周邊交通有些壅塞。

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「汽車運輸業管理規則」103-1條將在10月6日正式上路執法，時間僅剩1個月，為讓Uber能順利轉入計程車體系，交通部近日也預告修法，將開放多元化計程車可預告車資、免跳錶，但Uber司機怒批「加開場次根本不夠」。交通部長林佳龍當時則回應，政策方向沒有變，但時間不足部分已在研議緩衝期。

▲計程車上午8時起，自行串聯慢速繞行行政院，抗議政府護航Uber。（圖／記者林敬旻攝）

台灣計程車產業發展聯盟指出，汽車運輸業管理規則第103-1條款，已於6月生效，並明訂於10月取締，法律規定，行政機關同受拘束，不容法外再給特權，否則形同鼓勵飛打，打擊合法，要求政府應如期嚴格執行。

聯盟表示，Uber自救會司機群組中，起初一再鼓吹司機不要轉換成合法多元化網約車司機，直到法規期限前一個月才到交通部跪求考試不及，要求交通部延長非法營運期間，協助成為合法計程車司機。聯盟直批，「這樣就像是期末考前，學生才以準備不及，要求學校延後期末考，形同變相作弊，如何同情？」

▲計程車司機抗議政府言而無信，自發性包圍行政院，要求政府依法如期取締。（圖／記者林敬旻攝）

計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義表示，Uber條款6月就已經公告實施，10月才開始正式取締，政府早已給Uber司機4個月緩衝期，沒想到交通部居然在無預警情況下，再度延長Uber違法營業的時間，這讓全體計程車駕駛們都非常失望。

他批評，政府不應該因為單一業者放棄公權力，放棄合法駕駛的權益，要求政府應該捍衛法令，不然以後所有非法業者是不是都可以這樣比照辦理？

▲計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義批政府為Uber放棄公權力，以後非法業者是不是都能比照辦理？（圖／記者林敬旻攝）

汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示，駕駛朋友們都自發性到場慢行行政院，上午周遭道路都擠滿三排計程車，預估有超過3000台以上，這顯見政府自行宣布延長緩衝期讓小黃司機都不能接受，他批評，交通部政策急轉彎，把法令玩來玩去，對計程車頁、租賃車業來說，傷害都很大，要求政府應該如期執法。

對於計程車抗議一事，交通部政次王國材說，下午會跟計程車司機們開會溝通，目前已溝通內政部，確定會加開25場執登考試，其中17場會在9月底前舉辦，其餘則會在年底前陸續辦理，預估可容納1萬名Uber司機報考，已經有了解計程車司機的需求，會想辦法縮短緩衝期。

抗議內容：

一、政府言而無信應依法如期取締

二、違法侵略合法公權力在哪

三、政府拖延時間將喪失國格

四、只顧 Uber 放棄小黃

五、反對草率廢除計費錶