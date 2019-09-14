雨來了！大低壓帶角力　整合增強「準琵琶颱風」3地區先變天

▲大低壓帶角力，整合增強「準琵琶颱風」還要再等等。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／綜合報導

雨來了！中央氣象局表示，位於鵝鑾鼻東方海面的熱帶性低氣壓，看似範圍大，但過去一段時間中心、整體結構較差，需要時間整合才會增強發展成颱風；14日各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北及東半部地區、恆春半島有機會出現局部短暫陣雨，午後降雨擴大，15日（周日）開始低壓帶北抬，北東雨勢漸漸增多。氣象局14日清晨也針對高雄市發布大雨特報。

氣象局預報，14日各地大多多雲到晴，基隆北海岸、大台北及東半部地區、恆春半島有機會出現局部短暫陣雨，午後各地山區及嘉義以南平地也有局部短暫雷陣雨，由於太平洋高壓持續減弱中，午後降雨範圍會再廣一些。

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▲熱帶低壓中心結構差，琵琶颱風難產。（圖／日本氣象廳）



▲雨來了！低壓帶北抬3地區先變天。（圖／中央氣象局）



至於菲律賓東方海面的熱帶低壓，目前位於鵝鑾鼻東方約1300公里海面上，整個熱帶低壓雖然看似範圍大，但過去一段時間中心及整體結構較差，仍需要時間整合才會增強發展，短期內對台灣天氣無直接影響，但後期路徑變數非常大。

預計15、16日（周日、下周一）低壓帶開始北抬，台灣附近水氣增多，北部及東北部地區有局部斷續降雨，花東及恆春半島也偶有零星雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。17至20日（下周二至五）低壓帶影響，大氣環境不穩定，北半有局部短暫陣雨，中南部雲量增多，午後易有雷陣雨。 氣象局表示，低壓帶恐將影響至23日。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，因西北太平洋的大低壓環流目前還在多方角力中，短期內要整合難度高，第16號颱風「琵琶」還要等等。至於未來會如何發展，就要看低壓如何整合、及整合後的情況而定，這部分，只能走一步算一步，牽一髮而動全身。隨著大低壓帶逐漸靠近，水氣漸漸增加，北、東部偶有陣雨，中、南部午後有雷陣雨。

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▼「準琵琶颱風」過去整體結構差，短期內對台灣天氣無直接影響。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）

出版：00：30

更新：06：45