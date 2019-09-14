60歲穆斯林慶典舞劍「割頸斷頭」！　逾100人前噴血亡…兒子全程目睹

▲60歲穆斯林在穆哈蘭姆月慶典上舞劍，意外斬首自己，圖為印度查謨縣賈姆穆的穆哈蘭姆月哀悼活動。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印度東部比哈爾邦（Bihar）那爛陀寺（Nalanda）發生一起可怕意外，60歲男子薩伊姆（Mohammed Sayum）參與穆哈蘭姆月（Muharram）的宗教慶典時，上場表演舞劍秀，竟然不小心割到自己的頸部，在幾百名信徒與觀眾面前斷頭噴血，其中還包括兒子費羅茲（Mohammed Feroz）。據悉，他被緊急送往醫院，但因失血過多，仍然宣告不治。

Worshipper 'accidentally decapitates himself' with sword at Muslim ceremony https://t.co/DD6P4LjYyC — Daily Star (@Daily_Star) September 13, 2019

綜合外媒報導，薩伊姆參加「穆哈蘭姆月的哀悼（Mourning of Muharram）」儀式，在數百人面前表演、展示舞劍技巧，但手上武器卻不慎割到脖子，傷口之深如同當場「被斬首」。信徒與禮拜者原本沉浸在節慶的氣氛中，全被突如其來的濺血意外驚嚇，街道頓時陷入一片混亂。

《每日星報》報導，薩伊姆被緊急送往當地醫院，可是由於失血量過多，到院時已經氣絕身亡。他的親生兒子費羅茲（Mohammed Feroz）事後哀痛地向警方表示，他當時也在場，親眼目睹父親意外斬首自己的過程。

Man accidentally kills himself while showing off swordsmanship during parade https://t.co/BFvBnriTdz — The Independent (@Independent) September 13, 2019

根據了解，比哈爾邦警方已經著手調查這一起命案，並將薩伊姆的屍體送往驗屍。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

美國媒體《新聞周刊》（Newsweek）報導，穆哈蘭姆月是伊斯蘭曆法中最神聖的月份之一，世界各地的什葉派（Shia）穆斯林會舉辦各種傳統宗教活動，紀念先知海珊．伊本．阿里 （Imam Husayn Ali）殉道死亡，有的地方會發起盛大的遊行，也有人會用自殘的方式哀悼，例如搥胸、鞭打、摑巴掌，也有信徒會遠赴伊拉克卡爾巴拉（Karbala）的聖地朝聖。

