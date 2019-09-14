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土耳其總統宣布購買美國「愛國者飛彈」　稱「與川普好交情」克服危機

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▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透社）

▲土耳其總統艾爾段說，已經與川普通話，提議購買美國愛國者飛彈。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）於13日表示，2周前曾致電川普，提議購買美國愛國者飛彈（Patriot Ｍissiles），細節將會在下周聯合國大會見面時討論。他認為，雖然7月購買俄羅斯防空系統，一度與北約關係緊張，但是與川普私底下的好交情可以克服危機。

愛國者飛彈二型(圖／取自維基百科)

▲土耳其決定向美國購買愛國者飛彈，圖為愛國者飛彈二型。（圖／翻攝自自維基百科）

艾爾段13日向《路透社》表示，2周前與川普通話，提議購買愛國者飛彈，被反問「是認真的嗎」，之後2人一致同意見面時再討論，「我說，不論是什麼形式的S-400s，我們可以買下一定數量的愛國者。」他指出，這一項採購有但書，也就是聯合生產與優惠貸款條款的可能性，「我們必須看見符合的條件。」

▲▼俄羅斯總統普丁陪同土耳其總統艾爾段，參觀SU-57戰機。（圖／路透）

▲土耳其7月向俄羅斯購買防空系統，圖為普丁陪同艾爾段參觀SU-57戰機。（圖／路透）

土耳其7月向俄羅斯購買S-400導彈系統，被外界認為可能被美國制裁，也加深與北約（NATO）的緊張關係。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對此表示，向安卡拉販售雷神公司（Raytheon）愛國者防空飛彈系統（Patriot Air Defense System）的提案已經過期。艾爾段則說，相信與川普私下的交情，可以克服這一場危機。

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透社）

▲艾爾段說，他與川普私底下交情很好，可以克服7月的北約危機。（圖／路透社）

根據《每日沙巴》（Daily Sabah），華盛頓官員近幾月一直敦促土耳其購買愛國者飛彈，因為俄羅斯防空系統與北約系統無法相容，此舉也可能讓美國F-35戰鬥機暴露在國安危險之中。但是，土耳其強調，俄國S-400不會被納入北約系統，也不會對盟友們構成威脅。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

綜合外媒報導，土耳其國營霍克銀行（Halk Bank）違反美國針對伊朗施加的制裁，可能面臨美國財政部施加的苛刻罰款。艾爾段在多爾瑪巴赫切宮（Ottoman Dolmabahce Palace）受訪時，被問及是否會阻止這件事，他表示，與川普有一種「男人之間的信任」，「在我看來，如同美國一樣的國家不會想要傷害盟友土耳其。這不是一個理智的行為。」

►土耳其與美合作建「和平廊道」　保護敘利亞難民遠離庫德族戰火
  

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