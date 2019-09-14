「傳郭台銘教訓韓」一說延燒！韓國瑜正面回應：當天現場太踴躍，我道歉

記者陳玉、莊智勝／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日走訪台中21座宮廟，上午11時抵達順天宮，被媒體問及，外傳「鴻海創辦人郭台銘不忍前總統馬英九遭韓粉噓下台，還向幕僚直言『由我來教訓韓』！」對此，韓國瑜則回應，郭董事長應該是對8日三重造勢當天情況有點誤解，「馬英九在台上等了1小時，我在場外等了快2小時，要等場內通知才能進場，當天現場狀況太過踴躍，因此時間上才會有耽擱，絕對沒有遲到問題，關於這部分，我跟馬道歉，下一次團隊會更細膩、更準確，也盼馬、郭能夠了解，千萬不要誤會。」

▲韓國瑜參拜中區順天宮輔順將軍廟。（圖／記者張榮恩攝）

時間回到8日晚間韓國瑜在新北市幸福水樣公園造勢當天，馬英九上台致詞才剛講到一半，現場韓粉似乎發現韓國瑜抵達現場，舞台下開始躁動，並傳出呼喚韓國瑜聲音；就連現場主持人見狀後也插話，還帶頭呼喊口號，一度打斷馬英九致詞。當時馬英九見狀，甚至還直說「我還沒講完」，隨後整場致詞草草收場，現場氣氛一度相當尷尬。

事後馬英九辦公室於9日回應，活動依主辦單位原來規劃，國民黨主席吳敦義及馬前總統致詞時，韓國瑜市長也將在場，但不知何故，馬英九上台致詞被延後了1小時；而對於韓國瑜到場時台下群眾鼓譟，以致致詞提前結束，馬辦則表示「十分遺憾」。

此外，有媒體報導，當時郭台銘早就勸馬英九別幫韓國瑜站台，但馬仍堅持出席，最後還被噓下台，郭台銘見到這幕相當不忍，不禁向幕僚直言「那就由我來教訓韓國瑜」。但郭辦14日上午也回應，郭台銘對於馬英九遭韓粉霸凌雖感到痛心、惋惜，但絕對沒有說出「教訓韓國瑜」的情緒性字眼。

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▼順天宮輔順將軍廟現場支持者眾多。（圖／記者陳玉攝）

