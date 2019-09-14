影／韓粉爆擠紫微宮+盧秀燕站台！韓國瑜信心爆棚酸：蔡英文拜廟都沒人

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日走訪台中21座宮廟，展開鐵人行程；上午10時在北屯紫微宮參拜後，還拿起麥克風向現場廣大的支持者喊話，「我都不好意思講，總統蔡英文拜廟啊，根本沒有人！天天說20年經濟最好，到廟裡拜拜，真的就沒有人，看看我們這邊，每個人的眼睛，炯炯有神！」

▲台中市長盧秀燕陪同韓國瑜參拜，表態支持。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜上午近10時抵達紫微宮參拜，台中市長盧秀燕也現身站台、表態力挺。「禿子跟燕子，今天終於合體了！」韓國瑜雖見盧秀燕有朝氣而感到開心，但也出言替她抱屈，直指日前雜誌公布各縣市首長滿意度調查不公，「我倒數最後、盧秀燕倒數第二，用的還是2018年的資料，那時候盧才幹市長7天，結果一大堆民進黨立委、議員跑來市政府找我抗議，真的頭殼壞掉，應該到總統府跟陳菊抗議，歡迎台中市市民到交通部，跟前市長林佳龍抗議！」

「注意看天上的藍天，我們這麼辛苦！」韓國瑜重申，現在為了打選戰，用盡了一切手段抹黑，速度相當不可思議，幾乎可以說是「抹黑2.0」，「真的是沒天沒日，幾個阿拉伯數字就把我們打到18層地獄！各位鄉親，你們要相信自己選了一個好市長，選了認真努力、有執行力、貫徹力的盧秀燕！」

韓國瑜表示，「再美麗的鳥、再雄壯的老鷹，沒有兩隻翅膀也沒法飛，2020廣大的台中市民，如果這3年半，對蔡英文執政很滿意的，勇敢投給她；如果覺得受不了，台灣前途黯淡，年輕人找不到信心、希望，請勇敢投給韓國瑜好不好！」

►每個人的眼睛都炯炯有神！

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▼韓國瑜拜廟現場聲勢浩大，還有韓粉14日凌晨天還沒亮就到場守候。（圖／記者張榮恩攝）