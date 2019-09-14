韓國瑜嗆「親簽罷免連署書」　尹立回擊：快寄來，恁爸等你

記者洪正達／高雄報導

韓國瑜13日中秋夜開直播再次重申「做不好就罷免自己」以及「這些人以為韓國瑜是小孬孬」，Wecare高雄發起人尹立也在隔日回嗆韓丟光了眷村人的臉，怎麼會有這麼不守信用的眷村小孬孬，既然韓已經喊聲了，那就「恁爸等你的連署書」，要韓自己簽一簽寄出，否則他就親自收件。

▲尹立開嗆韓國瑜把罷韓連署書簽一簽寄過來。（圖／記者洪正達翻攝）



韓國瑜在直播中大吐不快，認為就職未滿一年就發起罷免是於法不合，一切都是政治算計，韓更回嗆這些人以為他是小孬孬根本就錯了，並說自己是開大門走大路，頂天立地的男子漢，要罷免就過來，自己會親自簽下連署書。

就在韓嗆「連署書自己簽」後，尹立14日又開酸「不用罷免自己，辭職信乾脆寫一寫」，又說天下雜誌日前公布的市政滿意度韓敬陪末座，已經是雜誌認證的全國最爛縣市首長，且目前已有超過6成以上的民眾對韓國瑜是非常不信任的，尹立也說，常常講發大財，又號稱2019上半年營業稅收入全國第一，其實根本是短收10億元營業稅的全國第一，目前除了愛河每天都在變色外，市政也荒腔走板，甚至連大港開唱也沒了。

尹立表示，韓國瑜坐在市長的位置上，簡直丟光了眷村人的臉，為什麼會出現一個像他一樣不守信的眷村小孬孬，有種就快點把市長位置辭一辭，丟人現眼，又說「恁爸在這邊等你的連署書，快點簽一簽，要不然我親自收件。」