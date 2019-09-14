韓國瑜「馬拉松式」訪台中21宮廟！首站萬和宮擠爆　韓粉揮國旗吶喊

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜中秋連續假期走訪台中，14日上午8時許抵達首站、位於南屯區的萬和宮，現場聚集大批韓粉守候，見到韓國瑜一現身，立即簇擁、揮舞國旗而上，現場「韓國瑜凍蒜」聲不絕於耳。韓國瑜見到支持者如此熱情，臉上滿是笑容，不斷向現場民眾揮手、比讚示意。

▲韓國瑜走訪台中首站抵達萬和宮。（圖／記者白珈陽攝）

▲現場韓粉相當熱情，韓國瑜也揮手致意。（圖／記者白珈陽攝）

韓國瑜稍早在大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立法委員參選人黃馨慧的陪同下參拜媽祖，神情莊嚴肅穆，手中拿著線香虔誠彎腰向媽祖鞠躬；參拜結束後，韓國瑜也拿起麥克風，表示萬和宮的媽祖已有300多年的歷史，「今天首站來到萬和宮，了解為什麼要叫作萬和宮，萬眾一心、和睦相處！」除了呼籲現場民眾幫助弱勢族群外，也全力拜託2020支持國民黨立委候選人，「總統贏、立委贏，台灣的未來才會更好更棒！」

韓國瑜今走訪台中，原預定參拜9座宮廟，但考量後卻暴增至21個，繼萬和宮後，還將馬拉松式走訪文昌宮廟、福壽宮、紫微宮、明德宮天聖堂、順天宮撫順將軍廟、醒修宮、福興宮、聖和宮、潭水亭觀音廟、萬興宮、慈濟宮、東聖宮、瑞安宮、永順宮、玉泉殿、保安宮、朝興宮、浩天宮、紫雲巖、最後晚間再以大甲鎮瀾宮作為壓軸。

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▲萬和宮一早就被韓粉、國旗海淹沒。（圖／記者白珈陽攝）