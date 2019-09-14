幕僚驚爆！聽到馬英九被噓下台　郭台銘：由我來「教訓韓國瑜」

記者柯沛辰／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，但傳出前總統馬英九早在5日親自拜會，還數度哽咽，勸郭以團結大局為重。外傳，當時郭台銘反勸馬別幫韓國瑜站台，不料馬英九堅持出席，反被韓粉噓下台。郭台銘看了很不忍，不禁向幕僚直言「那就由我來教訓韓國瑜」。

國民黨前主席連戰等31位大老12日連署登報，隔空向郭台銘喊話，名單包括馬英九。事實上，郭台銘早就事先收到消息，經過一夜思考，才決定退黨。不過，郭辦發言人蔡沁瑜說，登報連署只是退黨因素之一，不是主要導火線，而且馬英九5日就曾親自拜會。

▲郭台銘親簽退黨聲明。（圖／郭台銘辦公室提供）

有幕僚向媒體轉述，馬英九並非主動登門，而是郭台銘先行致電，希望能聽聽馬的意見，不料馬一來就苦口婆心勸他別選，講到激動處還數度落淚。馬英九說，他一家三代都忠黨愛國，燒成灰也是國民黨，就算韓國瑜選不贏，也要支持。

郭台銘聽完很感慨，叫馬英九不要去幫韓國瑜新北造勢，但馬堅持一定要去，沒想到最後竟被韓粉噓下台。郭台銘聽聞此事，替馬英九感到不值，也覺得這是對馬個人的一種羞辱，不禁向幕僚直言，「既然如此，就由我來教訓韓國瑜！」

▲聽聞馬英九被韓粉噓下台，郭台銘備感不捨。（合成圖／資料照）

經此一事，郭台銘深感「政黨束縛、影響巨大，會讓一個人無法選擇對的方向」，加上連署名單上多位大老近期才來拜會，都是要他做好準備，沒想到一轉頭就跳出來連署，讓他無比感慨，點名某些大老「人在曹營心在漢」。

如今退黨事隔一天，郭台銘在鏡頭前現身，透過影片向大家祝賀中秋，還一邊剝柚子一邊談話，笑說「現在無黨一身輕」。外傳競選總幹事人選相中資深媒體人趙少康，郭也回應，趙是好友兼顧問，也是人生導師，「只是我還沒決定參選，怎麼會有競選總幹事？」

▲郭台銘吃文旦談時事，笑說現在無黨一身輕。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

至於會不會「中秋起義」宣布獨立參選？郭台銘特地交代連假行程，包括陪伴家人、好友聚會及周日打球，強調「中秋節不會到中選會」，大家可以好好過節，也祝福大家中秋節快樂。

話鋒一轉，郭台銘也重提初選政見「0到6歲國家養」，「年輕朋友要趕快加油，台灣不能沒有小孩，會沒有前途。」