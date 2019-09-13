影／郭台銘退出國民黨！盧秀燕：絕不放棄整合　顏清標：尊重郭決定

記者鄧木卿／台中報導

郭台銘退出國民黨造成政壇大地震，甫從歐洲考察回國的台中市長盧秀燕13日表示，離選舉還有4個月，不到最後絕不能放棄整合與團結，大甲鎮瀾宮董事長顏清標一改日前對郭的強硬之詞，只說，尊重郭的選擇，大家各自打拚。

▲盧秀燕表示，不到最後不能放棄黨內整合和團結。（圖／台中市政府提供）

台中最老的茄苳樹有1028歲，茄苳王公廟及均安宮今天舉辦「契子回娘家賀壽暨宗教文化饗宴」活動，盧秀燕也前來祝壽，針對郭董退黨後，是否會危及韓國瑜選情，盧說，選戰跟任何事情一樣，不到最後一秒鐘，絕不輕言放棄整合跟團結，當然有些人憂慮郭董出走，造成國民黨分裂，但離選舉還有4個月，不到最後絕不放棄整合。

顏清標上午也到大甲鎮瀾宮參加契子女中秋節大團員祈福典禮，對於郭退黨一事，顏說，他尊重郭的選擇，不好意思講什麼，在廟裡他從來不講政治，事情到現在這樣，大家就各自打拚。

至於韓國瑜明天要到台中造勢，12小時內安排21間宮廟鐵人行程，從早拜到晚，盧秀燕會不會出席陪同拜廟，上演禿子、燕子合體，盧還是不願表明，只說大家敬請期待，祝中秋愉快。

顏清標則說，前2次都因為高雄豪雨而改期，這次韓國瑜要來台中，大家都很期待，大甲鎮瀾宮是最後一站，廟方會準備米粉芋等小吃，讓韓粉們品嚐。