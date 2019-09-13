快訊／郭台銘稱「無黨一身輕」：中秋節不會去中選會登記

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，獨立參選總統態勢底定。郭台銘辦公室稍早釋出影片，見郭台銘邊剝文旦邊談時事，他表示，現在無黨一身輕，今天晚上是中秋節，每年都會團圓4代同堂一起吃飯，他目前有4個孫子、3個小孩，加上弟弟的小孩，總共十幾個孩子，會看著孫子跟兒子一起玩、一起打架。

郭台銘也說，「我媽媽前陣子住院，現在出院，身體健康、家庭團員，能享受天倫之樂，如果還有網友、年輕朋友趕快加油，0-6歲國家養我是一定支持下去的。」

關於副手議題，郭台銘笑說，「我們家不談政治，在我們家裡，曾馨瑩是最佳賢內助，是我的最佳副手。」

►「即日起，我退出老化黨。」

外傳競選總幹事是媒體人趙少康一事，郭台銘否認此事，他說「少康兄是我同齡的好朋友跟政治的諮詢顧問」，趙少康非常優秀，是很多政治人物裡面不是念政治系的，是機械系的，還做過美商的代理人，是很優秀的人才，他一直是我的顧問，算是一個人生的導師。

至於中秋節連假的行程，郭台銘說，今天在家陪媽媽、家人過節，明天有些好朋友會聚一聚，禮拜天可能會去打一場球，至於中秋節連假行程是否包含中選會的地點，他說，過節不會去中選會去，大家可以安心過節，祝福所有關心郭台銘、老虎軍團、媒體朋友中秋節快樂，過個愉快的中秋假期。

▲郭台銘吃文旦談時事。（圖／翻攝自郭台銘影片）

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