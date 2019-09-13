女子中秋連假首日跳海輕生 海巡民眾合力鬼門關前拉回

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所人員，與民眾合力搶救1名欲跳海尋短女子送醫，挽回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所值班人員，9月13日中秋節上午6時許，監看港區監視系統時，發現於南堤沙灘處有一位女子行為異常，且徒步衝入海中，馬上通報港巡人員前往救援，並與晨泳民眾合力阻止接回該女子送醫，避免憾事發生。

13日上午6時許，11岸巡隊蚵子寮安檢所值班人員，監視港區監視系統時，發現南堤沙灘有1名女子行為異常，且走向海中，似欲尋短，馬上通報線上港巡人員前往查看，並勸阻勿做傻事。

惟該女子經海巡人員勸說後，情緒未見平復，又突然失控衝向海中，海巡人員及鄰近晨泳民眾見狀隨即下水，合力拉住救起該名女子，並提供衣物給予保暖，後續同步通報高雄市政府消防局梓官消防分隊至現場協處。

經救護人員初步檢視該名女子精神狀況與情緒不穩，且左臂疑似有自戕傷痕，即以救護車將其送往高雄國軍總醫院左營分院治療，幸好海巡人員即時發現，成功挽救寶貴性命，也避免憾事發生。

南部分署第11岸巡隊表示，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，生命一定可以找到出路，適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署竭誠為民眾服務。

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