中秋烤肉刷新三觀！說不餓狂夾肉、空手吃飽「賀來造」　他怒吼：沒一個有用的

▲網友在中秋烤肉看透人生百態。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

中秋烤肉全民運動！不過你一定都有遇過這種人，出席烤肉只出一張嘴，現場顧著吃烤肉，吃完拍拍屁股走人，也不會幫忙善後收拾。一位網友就在臉書發文抱怨，痛批這些人超級不要臉，其他人看完這篇抱怨文後也心有戚戚焉。

網友在臉書《爆怨公社》發文指出，每逢節日爸爸都會揪人來慶祝，而且每次都會刷新他的三觀。他舉例表示，他在昨(18)日烤肉時，看到有空手來吃烤肉，吃完就說「賀來造(閩南語：可以走了)」；也有全家出席只帶2罐汽水，但這些都不是更扯的。

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▲烤肉刷新三觀。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網友透露，有一對夫妻出席，剛開始來客氣的說「有吃過了、不餓」，但等到肉烤好就他們吃最多、瘋狂夾肉夾土司夾菜。網友抱怨「爸爸海派個性都說『人來就好』」對於那些象徵性問要付多少的朋友都說不用，「他們全部都很不要臉的真的人來就好」、「如果這就是大人口中所謂出社會的人脈、朋友 我還不如全部丟垃圾桶算了 全部都沒一個有用的」。

對此，有網友看完留言說「真的～～～～～～所以禁止別人來我家」、「朋友，很多時候，是用錢堆～～～起來的」、「所以我都不喜歡在我家辦烤肉~在我家，我要準備食材、買食材、整理、還要烤最後還要善後！我寧可去外面烤肉店，大家各出各的！」、「 看完後有種心有戚戚焉的感覺」。

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