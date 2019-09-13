影／女友鬧分手！19歲男心碎跳湖輕生…下秒卻「浮水面上」睡著了

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名19歲少年陳鵬（化名）因為女友丹丹（化名）吵著分手，因此失去理智地決定走上輕生一途。女友說，陳鵬根本不會游泳，卻死命奔向浙江省的玉環湖，之後就頭也不回跳進湖裡，讓她和周遭民眾都嚇壞了。員警接獲報案後，立刻將陳鵬拉上岸，大家原以為少年已經溺死才會一動也不動，沒想到他竟然保有呼吸心跳，只是雙眼緊閉如同睡著了。

▼少年醉酒後跳湖輕生，沒想到竟浮在水面還睡著了。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，陳鵬與丹丹都是湖北人，兩人因為打工的關係認識彼此並且一見鍾情，交往時間長達1年多，不過起初的甜蜜期過後，兩人開始經常起口角，加上年輕的關係所以誰也不讓誰。直到9日上午，2人在電話裡聊天時又吵了起來，陳鵬當下氣得大吼「我們分手吧，以後再也不想見到妳！」

報導指出，以往都是女方鬧分手比較多，這次反倒是陳鵬提起的；丹丹聽到後便點頭說好，並且將往日陳鵬送她的東西整理出來，讓他趕快拿完馬上走。兩人一直鬧到中午，決定出去吃「最後的午餐」時，陳鵬說自己剛剛都是說氣話，含淚求女方「不分手好嗎？」但丹丹毅然決然搖頭。

▼陳鵬因為衝動就投湖自盡。（圖／翻攝自看看新聞）

陳鵬之後就連喝了3瓶啤酒留下一句賭氣話，「沒有妳，活著還有什麼意思？我死給妳看！」隨後衝出了小吃店，直奔玉環湖，並且衝動地跳了下去。丹丹因為不放心，所以不斷緊追著陳鵬，沒想到卻看見驚人的場面，嚇得她和民眾都在湖邊呆住了。

結果過沒多久，跳湖的陳鵬不但沒有沉下去，反而還浮了起來，只見他雙眼緊閉，頭和手都浮在水面上，整個人僵在那裡，隨著水波漂動。大家見狀不敢貿然下水施救，便打電話報警求助，玉環市公安局新城派出所員警得知消息，就立刻趕到現場救援。

員警和村民一起將陳鵬拉上岸，有村民還伸手去試探陳鵬的呼吸，看看少年是不是已經溺水身亡。不過讓人驚訝的是，陳鵬呼吸和心跳都有，生命跡象也平穩，只是像是睡著了一樣，無法睜眼。醫院替陳鵬做進一步檢查表示「沒有大礙」。

▼陳鵬的舉動讓丹丹最後心軟。（圖／翻攝自看看新聞）

玉環市冬泳協會會長吳素平指出，不會游泳的人在水裡還是有可能浮起來的，這是根據人的身體密度和浮的方式、水的鹽度共同決定的，「陳鵬雖然是男生，但塊頭不大，加上他當時處於醉酒狀態，沒有掙扎一動不動，所以容易漂浮。」

她還說，如果不會游泳的人掉進水裡，首先就是不要緊張全身放鬆，呈「大」字形仰臥水面，大口吸氣，小口吐氣，「這樣整個肺部會充滿氣，像氣球一樣，一般情況下，就會浮起來。」而陳鵬很可能是醉酒後跳海，全身放鬆才會浮起來，並且醉到睡著沒有意識。據悉，丹丹事後就留在醫院照顧陳鵬，認為男方願意為自己去死，是真心愛自己的，所以不分手了。

不少網友見到少年如此衝動後，紛紛留言說，「真的是很幼稚的情侶」、「這明顯是恐怖情人！還拿生命威脅另一半」、「女的是不是太笨？」、「連老天都看不下去，乾脆不收這條命」、「爸媽知道兒子為了感情跳湖，不知道會說什麼」、「拜託你們不要出來禍害其他人，祝你們永浴愛河！」、「警察辛苦了…」。

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