中秋烤肉源新竹！神人考古揭密「跟烤肉醬廣告無關」　網舉證：這是真的

▲烤肉醬廣告被網友認為是讓中秋烤肉風行的原因。（圖／翻攝自YouTube／貴森森）

記者葉國吏／綜合報導

中秋烤肉已是全民運動，不過烤肉風氣到底是從什麼時候開始？大部分的人都認為是從烤肉醬廣告「一家烤肉萬家香」開始。但有一位批踢踢鄉民發文透露「其實誤會大了」，透露中秋烤肉風氣是從新竹地區帶起的，此一消息在新竹社團引起討論，許多新竹人也留言憶當年。

批踢踢鄉民okplaymayday (星期天的歷史學家)曾多年前發文指出，目前大家所認為的「中秋烤肉」原因，全指向烤肉醬廣告，但根據他考古發現，其實中秋烤肉早在烤肉醬廣告問世前一年就開始風行，也可以說是「中秋烤肉風行才讓廣告誕生」。

請繼續往下閱讀...

▲台灣人愛中秋烤肉，原因跟當初烤爐外銷不景氣有關。（圖／ETtoday資料照）

批踢踢鄉民okplaymayday (星期天的歷史學家)曾多年前發文指出，目前大家所認為的「中秋烤肉」原因，全指向烤肉醬廣告，但根據他考古發現，其實中秋烤肉早在烤肉醬廣告問世前一年就開始風行，也可以說是「中秋烤肉風行才讓廣告誕生」。

okplaymayday表示，從過去的新聞報導中可以發現，中秋烤肉早在1982年就開始，1989年開始成為全國運動，原因跟「烤肉用具降價」有很大關係。至於大家都一直認為是烤肉醬廣告帶動的風潮，但該廣告在1986年才問世，所以「在廣告盛行之前就已有中秋節烤肉習慣。」

▲新竹社團討論「中秋烤肉起源新竹」一事。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

本站報導「『中秋烤肉』由來跟烤肉醬廣告無關！ 神鄉民考古：新竹人是幕後推手」經網友轉貼在臉書社團新竹大小事問「原來我們是中秋烤肉的始祖阿?」，對此有網友證實留言說「這倒是真的，以前在香山工業區浸水街那邊，真的有烤肉爐烤肉架工廠。大約民國七十幾年的時候吧。」、「記得是從南寮中秋烤肉開始!後來被禁止了」、「這個冷知識不錯耶 蠻想多了解新竹的舊歷史」、「難怪我阿公總說以前是他先在家門口烤肉」；另外也有網友開玩笑的說「我們風大好生火嗎？XD」。

►點我超越韓國愉快體驗

