夫燒炭輕生不成又搞失蹤　佛心警調監視器尋獲妻泣謝

▲警方調閱監視器終於在豐原火車站尋獲輕生男，其妻當場相擁而泣。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

游姓男子中秋節前夕燒炭留遺書，家屬趕到現場發現人卻消失，急忙報警協尋。豐原警方經過一天調閱監視器，終於在豐原火車站找到游男，所幸僅神情恍惚沒有大礙，其妻看到人上前相擁哭泣，也感謝警方能及時找到人，避免憾事發生。

第二警分局文正派出所10日上午10點許接獲女子報案稱，她39歲先生游姓男子行蹤不明，疑似有輕生念頭。警方先前往游男位於市區的工作室查看，發現現場留有已使用的燒炭工具，並留有遺書，立刻通報各單位協尋。經調閱行動電話定位，發現游男最後位置出現在豐原區豐陽路附近，立刻請豐原分局協助。

▲家屬透過臉書社團協尋，終於找到人。（圖／取自臉書）

豐原分局翁子派出所員警林慶華、莊照威得知後，從中午開始就認真地調閱周遭路口及民間監視器，直到晚上發現游男出沒在豐原火車站附近，請求搜救協會人員在附近找尋，終於在火車站旅客大廳找到游男，所幸僅身體虛弱，沒有大礙。

游妻得知找到人後，立刻趕到火車站，上前抱住相擁而泣。她也十分感謝警方能平安找到人，直說「有警察真好！」游男隨後也由家屬先帶回休息。

翁子派出所所長邱柏昌表示，林、莊二員接獲緊急協尋通報後，即積極調閱監視器畫面，展現出警察人員熱心助人的「人民保母」正面形象，堪為警界表率，展現警察為民服務的決心。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

►獨／拍到衣櫥靈動2次發燒驅煞 靈異直播主再訪「衣櫥倒了」...跟了兩個

►丈夫偷情小三判刑卻藕斷絲連 兒童房翻雲覆雨遭元配全都錄

►已婚男騙愛空姐「交往產1子」！婆婆力挺小三：要就離婚，不然就接受