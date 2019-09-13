影／韓國瑜昔批陳菊落跑不像樣　網譏「大預言家」：完全在說自已！

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任未滿一年就決定出來選總統，臉書粉絲團「打馬悍將粉絲團」就分享了一段韓國瑜在選前的一段言論，當時陳菊將北上接總統府秘書長時，韓國瑜批評「公務員就要有公務員的樣子，大家無心於市政，遇到這麼多天災人禍怎麼辦？變成一個落跑政府怎麼行？完全不像樣！高雄市民太失望了」，也讓網友笑稱「完全就是在說自己！大預言家！」。

▲打馬悍將粉絲團分享當時韓國瑜批評陳菊片段 。（圖／翻攝打馬悍將粉絲團）

帶職參選總統的高雄市長韓國瑜，市政國政兩頭燒，臉書粉絲團「打馬悍將粉絲團」，就將韓國瑜過去批評陳菊離開高雄北上接總統府秘書長的言論挖出，韓國瑜受訪時批評「當一天和尚敲一天鐘，現在高雄市府所謂的看守內閣，在怎麼樣也要做到(107年)12月25日，現在做的零零落落到底是怎麼回事？豬八戒去西天陪著唐僧取經，也要有豬耙子，公務員就要有公務員的樣子，現在市府未來這麼多官員都不在了，大家無心於市政，遇到這麼多天災人禍你怎麼辦？政府服務品質完全沒有辦法到位」。

韓國瑜更提到「高雄市府不能再放任何官員離開，以為自己過兩天就要離開，完全採放任態度，大家日頭赤炎炎，隨人顧性命，變成一個落跑政府怎麼行？這看守政府像樣嗎，完全不像樣！政務官不停的去搶位子，高雄市民太失望了」，沒想到如今自己市長位置都還沒坐熱，就帶職參加2020總統大選。

此段言論也引來網友熱議，有人說「完全就是在說自己！大預言家！」、「哇我以為他在自我介紹....」、「怎麼會有人以前的自己罵現在的自己，而且句句屬實」。