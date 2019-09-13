反送中爭議延燒逾3個月　近百海外學生「取消赴港就學」

▲香港城市大學。（圖／翻攝自百度百科）

記者朱世凱／綜合報導

香港反對政府修訂《逃犯條例》活動已經延燒逾3個月，香港城市大學近日向師生發信，內容證實有近百名來自全球多個國家和地區的學生，以及數名海外專家決定放棄來港升學或就業；香港大學、香港科技大學及香港教育大學也有少數陸籍生未有如期入學，香港理工大學則爆出有20名新加坡學生退出交流生計劃。

綜合港媒報導，城大發言人指出，「香港社會近日的紛爭對本地的大學帶來影響，尤其有些非本地學者及學生取消來港任職、就學或交流；在招收非本地生方面，就本港近日時局的發展，城大陸續收到不少海外學生及教職員來函查詢本港情況，當中有相當數目的非本地、非內地國際生和交流生最後決定放棄來港升學或交流，亦有數名專家決定不來港就業。」

▼香港科技大學。（圖／翻攝自維基百科）

另外，教大及科大都證實了有少數陸生因為個人理由或升學計畫有變等因素，無法如期入學，這2間學校分別取錄了110位、190位陸生；而錄取2300位非本地大學部學生的中文大學則表示，最後決定不赴港的人數與去年差不多。

城大由副校長（學生事務）葉豪盛及副校長（行政）李惠光帶領的緊急事故應變小組，呼籲校內師生繼續共同合作，共度時艱，但強調城大繼續如常運作，為全體學生提供安全、和睦的環境學習與發展。

英國《泰晤士高等教育》（THE）近日公布最新世界大學排名，港大排名上升1位至35位，香港科技大學排名下跌6位至排47位；香港中文大學排名下跌4位至排57位；香港城市大學更大跌16位至排名126；香港理工大學亦下降12位至排第171位，而香港浸會大學則繼續排名在401至500位的範圍內。

▼香港理工大學。（圖／翻攝自百度百科）

《泰晤士高等教育》編輯博思韋爾（Ellie Bothwell）表示，香港多間大學一直在世界大學排名上表現出眾，在國際化的層面上，香港的表現較其他亞洲大學更為優勝；不過，面對愈來愈激烈的競爭，特別是不斷進步的中國院校，在政治前景及與中國關係不明朗的陰霾下，香港院校需明確向外界展示，校方繼續歡迎學生前來學習。

據悉，新加坡外交部8月份發佈旅遊公告，呼籲新加坡民眾「若非必要，應將前往香港的行程延後。」不久後，新加坡6所公立大學接到了新加坡教育部關於「延後所有前往香港的學生交流活動」的通知。

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽對此表示，觀察身邊有許多正在考慮在移民的人，他們更多是對政府喪失信心，對警察喪失信心，「就是覺得制度不能再保障他們，多於示威帶來的不穩定。」