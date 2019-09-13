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好市多也賣「山竹」了！她立刻買一盒壓壓驚：價格太佛了，一定秒殺

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網搜小組／趙蔡州報導

睽違台灣市場16年的水果皇后「山竹」，近期才在各大賣場上市就被民眾秒殺。有網友在逛美式賣場好市多（Costco）時也發現，好市多架上也開始販賣山竹了，而且12顆至14顆只要529元。

▲▼好市多也賣山竹了（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多也賣「山竹」了，她立刻買一盒壓壓驚，臉書喜曝資訊。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

請繼續往下閱讀...

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己逛嘉義市好市多時發現，好市多默默的開始販賣山竹了，標籤上則寫明是泰國空運來台，「每盒850公克，約12至14顆，要價529元」，最後也貼出多張現場山竹的照片。

▲▼好市多也賣山竹了（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友表示，「這價格一定秒殺的，太佛了」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

其他網友看了也覺得相當驚喜，有人說「我衝了，但南崁沒有」、「那個味道，荔枝混合橘子」、「口感像釋迦，讚」、「天啊，我才剛網路訂購，結果嘉義就有了」、「這價格一定秒殺的，太佛了」、「就現在的行情來說，真的蠻便宜的」、「Costco價錢從來都讓人驚訝。」

其實今年第一批泰國產山竹6日就有1000公斤輸入臨場檢疫，但因為有開啟處未鉛封等違規不符檢疫標準，因此農委會防檢局判斷不得輸入，業者必須自行決定原地銷毀或運回。不過防檢局也說，首批山竹的沒有病蟲害問題，只是包裝等不符合規定。

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