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30分鐘搶光！「果后」山竹每盒299元仍賣光　家樂福曝最後一批貨源時間

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▲▼ 家樂福開賣山竹 。（圖／記者張一中攝）

▲家樂福開賣山竹被秒殺 。（圖／記者張一中攝，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

睽違台灣市場16年的水果皇后「山竹」，終於開始在通路販售，其中家樂福繼上週末（8日）搶先開賣第一批貨源後，再於今天（11日）開賣第二批，但這次同樣數量不多，僅限全台10間分店販售，大約在半小時內就被搶空。而業者也透露，明天（12日）會再進一批，但可能為今年最後數量。

家樂福於8日領先通路，在台北內湖店開賣約138盒山竹。當天早上門市還沒營業，就有約百位民眾來排隊，現場9點開始發放號碼牌約70張，每人限購兩盒，但在一分鐘內就已發放完畢。而11日再次於10家分店上架約560公斤的山竹，每盒約350g（4～5顆），售價299元，依然被搶光光。

▲▼ 家樂福開賣山竹 。（圖／記者張一中攝）

家樂福指出，今天開賣第二批新鮮空運來台的山竹，因數量不多僅在10家分店販售，其中除了內湖店限量販售200盒外，其他9家皆限量只有100盒，每人限購2盒，有民眾最早7點就來排隊搶購。另由於山竹產季將近尾聲，明天（12日）還會進一批貨量，但可能為今年最後一批。

有水果之后美譽的山竹2003年因為「果實蠅問題」禁止輸台，不過近年來泰國不斷提出檢疫作為，經我國農委會防檢局確認後符合檢疫標準，於今年（2019年）4月26日預告修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」中之附件「泰國產山竹鮮果實輸入檢疫條件」，再次開放山竹進口至台灣。

▲▼ 家樂福開賣山竹 。（圖／記者張一中攝）

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