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直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

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記者吳奕靖／屏東報導

睽違17年的泰國水果「山竹」，近期才在大賣場上市都造成秒殺，就有網路直播拍賣業者看準這個市場，先是引進了1百多斤的山竹來賣，才一個小時的時間，就跟大賣場一樣熱銷，讓業者只好開放預購，光是兩檔就超過600斤的訂購量，業者說下週才進800斤，這下有錢還真的買不到了！

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

就在12日下午1點鐘，直播拍賣業者《東港強日本和牛專賣店》準時開賣，就看到一簍一簍的山竹就擺在鏡頭前面開賣，而且老闆陳志宏親自上陣叫賣，一邊講著山竹為何暌違台灣16年沒有進口原因，另一方面示範山竹的口感吃法，才一開賣就吸引不少超過5百多位網友上線打出「加1」，第一波才進口1百多斤的山竹迅速賣光，這下該怎麼辦，陳志宏臨時決定「預購」，光是兩檔直播下來就預訂了600斤，讓老闆私下說，下週二才到貨800斤，根本是「有錢還買不到」。

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝） 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過怎麼會搶到這波「山竹財」，陳志宏說：「現在山竹到台灣的量非常少，是透過進口商直接在機場把它搶過來」，但是這有這麼簡單嗎？其實早在6月，業者就已經開始佈線：「因為大概在6、7月台灣，檢疫局那邊有放消息，泰國那邊山竹即將開放進口，所以我們在針對台灣機場端或是泰國那方面，去了解說進來的時間在什麼時候」。

其實早在9月8日，台灣一間大賣場推出山竹首賣時路，在台北內湖店開賣約138盒山竹。當天早上門市還沒營業，就有約百位民眾來排隊，現場9點開始發放號碼牌約70張，每人限購兩盒，但在一分鐘內就已發放完畢。而11日再次於10家分店上架約560公斤的山竹，每盒約350g（4～5顆），售價299元，依然被搶光光，據大賣場業者宣稱，12日將再還會進一批貨量，但是因為已經進到山竹今年最後產季，所以這一批可能為今年最後一批。

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝）

有水果之后美譽的山竹2003年因為「果實蠅問題」禁止輸台，不過近年來泰國不斷提出檢疫作為，經我國農委會防檢局確認後符合檢疫標準，於今年（2019年）4月26日預告修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」中之附件「泰國產山竹鮮果實輸入檢疫條件」，再次開放山竹進口至台灣。

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣業者引進山竹，光是2檔就賣出600斤的量，2個小幫手忙著寫訂單。（圖／記者吳奕靖攝）

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