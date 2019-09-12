郭台銘宣布退黨　國民黨團遺憾：為選情製造更多凶險

▲郭台銘宣布退出國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，參選2020總統箭在弦上。對此，國民黨立法院黨團也發出聲明稿表示「至感遺憾與沈痛」，重申黨團全體立委堅定不移的立場，全力支持經公開透明初選過程產生的黨提名總統候選人韓國瑜。

國民黨團表示，全力支持經公開透明初選過程產生的黨提名總統候選人韓國瑜，呼籲支持藍軍的同胞要更加凝聚向心力，團結力挺中華民國的永續發展，全力輔選韓國瑜，下架倒行逆施的民進黨蔡政府，光榮贏得重返執政的聖戰。

國民黨團指出，郭台銘參與黨內總統初選失利，卻未依循民主風範表態支持勝出者，造成黨內基層分裂空前焦慮，如今更以退黨動作衝擊黨內團結，不但親痛仇快，對黨的選情也製造更多凶險，立院國民黨團對此深感遺憾與痛心，期盼郭台銘能以蒼生為念，顧全大局，為捍衛中華民國生存發展與黨繼續共同打拼。

國民黨團重申，韓國瑜是經由公平、公正、公開初選過程產生的國民黨總統候選人，參選正當性百分百，也是黨團唯一支持的總統候選人，儘管當前競選過程面臨挑戰不斷，但深信只要全體支持者凝聚團結的向心力，必能贏得2020大選，重返執政之路。

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