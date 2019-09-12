郭台銘退國民黨　姚江臨：到今天風暴已過　晴天來了

▲郭台銘親簽退黨聲明。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

針對郭台銘退出國民黨，國民黨中常委姚江臨、李昭平、李德維、曾文培等人12日下午召開記者會，齊聲批評郭台銘指中常委百年世襲、迂腐的說法，中常委姚江臨更呼籲藍軍支持者，「到今天已經過了風暴，晴天來了！」

姚江臨說，他為黨內31位前輩感到委屈，並駁斥郭台銘中常委百年世襲的說法，他強調，中常委兩年一任，且是全國黨代表經民主投票產生。郭台銘當時在中山廳，當時他也承諾若初選輸了，願意協助出線的人，他呼籲國民黨支持者，「到今天已經過了風暴，應該是晴天來了，團結一致打贏選戰。」

中常委李昭平直言，郭台銘退黨後，更能讓黨激起鬥志全力拚大選，至於郭幕僚蔡沁瑜批評31位大老，他也痛批這是人格的污辱，無法接受。

中常委李德維則說，連戰前主席領銜的連署，大家都非常真心、真誠地希望國民黨團結，因此31位黨內先進都非常熱烈響應，完成這份聲明，「國民黨上下大家是團結的，在吳主席的領導下，目標明年重返執政，至於郭抨擊國民黨及中常委迂腐，國民黨不會人云亦云、隨風飄搖。」

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