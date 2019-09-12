影／讓郭台銘今早決定退黨的2個主因：連馬吳31大老連署＆「切心」

記者羅婉庭／台北報導

永齡基金會副執行長蔡沁瑜12日下午五點代表鴻海創辦郭台銘赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序，正式退回國民黨榮譽黨員證書。蔡沁瑜受訪時表示，郭台銘對國民黨沒有任何一分的虧欠！

前國民黨主席連戰、前總統馬英九、現任黨主席吳敦義在12日上午，共同連署發表「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，並刊登報紙頭版，而連署名單中大多為他們過去的部屬與同事，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。

據國民黨黨內人士指出，「團結、奮鬥、救中華民國」頭版連署聲明是由連戰、馬英九、吳敦義三人共同發起，連署名單中大多為他們過去的部屬或同事，為了明年總統大選的勝利，他們向郭台銘、王金平及黨內同志呼籲，若重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面，這必然會是國家之禍。

國民黨在31位大老連署的聲明中，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，指出2020大選是決定中華民國命運、台灣前途以及人民未來的關鍵選舉，不能輕忽、漠視，所有熱愛中華民國、守護台灣的同胞都必須團結起來，國民黨經由初選機制產生總統候選人，因此希望韓國瑜與郭台銘兩人能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心合作。

對此，蔡沁瑜受訪時也坦言，郭台銘是早上才決定要退黨，對於退黨的關鍵，除了上午報紙頭版的31位國民黨大老連署聲明書之外，是這段期間很多事情累積下來的，也認爲大家的緣分已經到了，才決定在此時畫下句點，蔡沁瑜說，國民黨的迂腐文化是「切心」的最大因素。

對於郭台銘批評中常委守舊，但國民黨中常委在初選前曾連署提案「特別提名辦法」為郭台銘化解黨籍問題，使郭台銘能順利參與初選，蔡沁瑜也表示，郭台銘已經選擇離開國民黨，過去的事情就選擇放下、過去就讓它過去。

另外，在面對媒體追問在中常委提出特別辦法為郭台銘開先例後，郭台銘如今選擇退黨是否是過河拆橋，蔡沁瑜聽到此提問時也相當不滿表示，「為什麼是過河拆橋，你覺得哪裡過河拆橋？郭台銘對國民黨沒有任何一分虧欠」。

她激動表示，「國民黨哪裡對不起郭台銘？郭台銘哪裡對不起國民黨？你這樣的問題是什麼意思？」

蔡沁瑜強調，上午郭台銘的聲明中「人在曹營心在漢」的人，自己心知肚明，但也不會特別點名是誰；郭台銘在稍早在家親手寫退黨聲明時，心裡百感交集，團隊也把歷史性的一刻記錄下來，他要做任何決定都是思考了很久，這段時間的累積才做出這個決定，希望國民黨改造、重生，既然留下來會讓人覺得沒有道義，那就離開。

對於郭台銘正式與國民黨決裂，準備以獨立參選身份角逐2020總統大位，蔡沁瑜說，郭台銘是政治素人，從重回國民黨到參加初選，到現在選擇離開，這些過程中郭台銘的心情轉折變化很大，但他們也不會以一個人的一句話、一件事去做決定，要做決定都是要思考很久的，這段時間的累積的確讓他們做了這個決定。

▲蔡沁瑜副執行長代表郭台銘先生赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序。（圖／記者李毓康攝）

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