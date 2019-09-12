願與郭台銘合掛看板　柯文哲再酸韓國瑜：國政團隊上次大選輸掉

記者楊亞璇／台北報導

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，參選2020總統箭在弦上，郭台銘與台北市長柯文哲結盟動向，外界關注。柯文哲12日赴議會接受質詢，表示願意與郭台銘合掛看板，並酸國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的國政團隊上次大選輸掉，還反問挺韓議員，「你真的認為他（韓）可以做嗎？」

國民黨北市議員戴錫欽質疑，柯文哲與郭台銘結盟是理念結合還是個人算計？柯文哲表示，「我們在講到底台灣下一步怎麼辦」，中美對抗下台灣的局勢，還是主張求取平衡，全部壓一邊不好。被問到是否擔任郭的競選總幹事，柯文哲直言，這個就有點難，當總幹事真的沒有那麼多時間，可以去幫忙 。

至於如何幫郭輔選，柯文哲說，出出主意是可以，實際操盤不太可能，可以掛榮譽總幹事，「叫我坐在那裡接電話，那哪有可能」。談到是否會願與郭台銘合掛看板，柯文哲表示，至少現階段他不會說NO，但也不認為郭100分，還是會遇到檢驗，還是要準備模擬考題目，「我是會幫忙他，現階段要逃脫藍綠的泥淖」。

對於市府顧問蔡壁如即將離職幫助郭台銘選舉，柯文哲表示，這幾天在做「災害控損」，討論工作要哪些人來接。蔡壁如則說，如果郭台銘需要幫忙她會去，但如果人家不需要幫忙，也不可能自己貼上去。

▲台北市長柯文哲於台北市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

戴錫欽質疑，蔡如果去幫郭台銘，等於又失了左右手，會對市政影響。柯文哲強調，要思考台灣整體利益，人民最大福祉。柯文哲接著不解反問，「你真的認為他（韓）可以做嗎？」他認為領導人最重要的是下決定，團隊也很重要，並坦言他自己花很長的時間重整團隊，還酸韓國瑜「他用的國政團隊是上次大選輸掉的團隊」。

柯文哲過去曾說自己不會加入政黨，如今卻籌組台灣民眾黨，引發熱議。對此，柯文哲表示，他自己確實組政黨，但他不會要求局長為黨服務，價值是不會改變；柯強調，他還是以市政為主，根本沒碰黨務，「韓國瑜花多少力氣在高雄市政？我比他認真，還有一點，我身體比他好」。

▲台北市長柯文哲、市府顧問蔡壁如於台北市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

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