影／郭台銘怒批迂腐退出國民黨　韓競辦：萬分遺憾與失望

▲ 郭台銘、韓國瑜 。（資料照／記者賴君欣攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日上午宣布退黨，國民黨總統參選人韓國瑜辦公室聲明表示，對於郭台銘董事長做出這樣的決定，我們表示萬分的遺憾和失望」，韓國瑜會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的夥伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型。

國民黨12日於各大報刊登有著國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、榮譽主席連戰等31名國民黨大老親筆簽名的廣告，呼籲郭台銘與國民黨總統候選人韓國瑜「合而為一」。郭台銘幕僚蔡沁瑜稍早受訪時，宣布郭台銘即日起退黨。

郭辦聲明提到，「看到這份中國國民黨大老們的聲明，郭先生可以理解他們的擔憂，但這名單上的人，有多少人是人在曹營心在漢，因此我們更擔憂的是，如果這些三十年來同一批人還在為台灣把關，還有很多百年世襲的中常委，在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，這和郭先生當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳，郭先生也不會眷戀這個政黨。」

韓國瑜辦公室中午透過聲明稿回應，「對於郭台銘董事長做出這樣的決定，我們表示萬分的遺憾和失望。韓國瑜市長身為中國國民黨提名的總統候選人，會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的夥伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型。」