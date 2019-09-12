韓國瑜提「裡子外交」三部曲：就是用經貿讓人民過好日子

▲韓國瑜國政開講，談外交政策。（圖／翻攝韓國瑜直播）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜12日中午12點30分，在臉書直播開講「外交政策」，提出「裡子外交」三部曲，當中包括產業有保障、醫療有大愛和青年有舞台。

韓國瑜邀請國政顧問團外交組召集人何思因教授、資深外交官介文汲大使，一同提出富國利民、裡子外交三部曲兩大政策方針，讓中華民國裡外兼顧、走出困境。韓國瑜直播一開始就痛批，蔡英文執政三年半以來，台灣邦交國從22國變成17國，任內無簽訂自由貿易協定、也沒有加入區域經濟整合，以及7個駐外代表處降格改名，不再受邀世界衛生大會和國際民航組織等國際會議、南向政策也缺乏亮點。

韓國瑜認為台灣應發展「經貿外交」，讓人民過好日子，因此正式提出「裡子外交」三部曲，當中包括產業有保障、醫療有大愛和青年有舞台。

韓國瑜接著以台灣的醫療為例說，之前他到澳門參訪，得知每年有一萬澳門人到泰國曼谷檢查身體，因此向他們拜託，能不能來高雄，之後就派十個來檢查身體，「檢查後我問他們感覺怎樣，他們說20個澳門人都嚇壞了，因為他們的醫院都是白色的，進到台灣的醫院，就像進到大飯店一樣，每個人都笑咪咪的，過去他們不知道，原來台灣的醫療這麼厲害，大受震撼。」強調台灣的醫療產業中不只有商業機會，還蘊含了外交機會。