快訊／國民黨被分手　郭台銘下午加碼發送親筆退黨聲明

▲郭台銘下午將發親筆退黨聲明。（圖／ETtoday資料照、郭台銘辦公室提供）



記者呂欣玫／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘正式與國民黨決裂，準備以獨立參選身份角逐2020總統大位。郭台銘辦公室12日強調，郭台銘不會眷戀這個政黨，除了即日起退出中國國民黨，郭台銘本人下午也將發表親筆退黨聲明，以表決心。

對於國民黨大老以連署登報呼籲團結挺韓一事，郭台銘辦公室12日上午回應，郭台銘可以理解他們的擔憂，但這名單上的人，有多少人是人在曹營心在漢，「因此我們更擔憂的是，如果這些三十年來同一批人還在為台灣把關，還有很多百年世襲的中常委，在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，這和郭先生當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳，郭先生也不會眷戀這個政黨，即日起郭台銘先生退出中國國民黨。」

對於郭台銘是否會親自出面說明退黨，郭辦也回應，經早上與郭台銘討論後，下午會公布完整郭台銘親筆退黨聲明。

郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜受訪時也重申，是否宣布參選，一定會在9月17日前跟外界清楚的說明，另外，郭台銘退黨有堅定的意志，跟前總統馬英九沒有關係。

對於有媒體詢問郭台銘此舉是否代表跟國民黨撕破臉，蔡沁瑜則表示，看外界怎麼解讀，但這是郭台銘自己對整件事情與長久以來的心情表達。

▲郭台銘當時從國民黨主席吳敦義手中接下榮譽黨員證書。（資料照／記者季相儒攝）

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