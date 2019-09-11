柯文哲滿意度倒數竟辯「最差的在選總統」　議員轟：要不要臉？

記者楊亞璇／台北報導

距離2020大選倒數4個月，不少地方首長不僅忙市政也幫忙助選，根據《天下雜誌》2019年縣市首長施政滿意度調查，高雄市長韓國瑜以42.09分墊底，台中市長盧秀燕以48.65分倒數第2，台北市長柯文哲51.8分排倒數第3。柯文哲11日遭議員質疑敬陪末座，竟回「我沒有末座，最差的在選總統」。

台北市長柯文哲組台灣民眾黨後，11日首度赴議會施政報告並接受質詢。民進黨市議員洪健益先是送上月餅，稱要用月餅喚醒柯文哲，送他16個字，「敬陪末座、專心市政、回歸正道、市民之福」。

洪健益直言，「曾幾何時台北市政府居然有辦法滿意度敬陪末座，你是第一個」；未料柯卻回擊「我沒有末座，最差的在選總統。」讓洪傻眼直呼，「倒數第幾名你還要爭？市長你要不要臉啊？這話你都講得下去」此時柯又再次嘟曩說，「最差的在選總統」。

洪健益指柯從國小到大學都第一名，如今卻倒數第三名。柯文哲再辯說，「那個很奇怪，那個如果全國滿意度，我是超高的」。洪健益說，你有沒有確定不選？柯嘆了一口氣說，「來不及準備」，因此洪健益認為柯不選了，應專心市政。

洪健益接著指出，柯文哲為女性權益促進委員會委員，曾決議柯主委任內一半女委員會主持一半以上，有做到嗎？柯文哲答，有主持1/3，洪健益批評，18場去了6場，出席率33.3%，常常公開對女性不尊重，但最起碼要去，柯文哲說，「好啦，盡量盡量 ，會通知行程小組排進去，可以改進」。

洪健益又說，性平教育委員會有18場性平會議，柯文哲僅出席3場，「要尊重女性，但你才去3場？」此時柯文哲反問，「性平教育委員會主任委員是我嗎？」

洪健益再酸，柯文哲在臉書發文指出「這個男人也許會遲到，但從不缺席」，直言「好諷刺喔！」；他知道柯很忙，又要當黨主席，要派任不分區立委、秘書長，還要從市府喬人到那裡去，但是做不到不要講。



柯文哲仍強調，只有那兩個委員會比較少去，其他幾乎百分之百，「好啦，那個我想辦法去」，認為不用撤文。至於臉書文是在消遣韓國瑜嗎？柯笑說，「不要引誘我講他壞話」。

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆。（圖／記者季相儒攝，下同）